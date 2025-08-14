Fedez contro tutti, il dissing a Elodie, Tony Effe e Achille Lauro in pubblico

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Fedez

Fedez contro tutti. Il rapper ed ex marito di Chiara Ferragni è il protagonista di una esibizione che sta facendo molto discutere. Il cantante infatti si è esibito al Red Valley Festival. Durante le sue vacanze in Sardegna, è salito sul palco della manifestazione che si tiene a Olbia, mettendo in scena una versione rivisitata di Tutto il contrario in cui ha attaccato apertamente Elodie, Achille Lauro e Tony Effe.

Il dissing di Fedez contro Elodie, Tony Effe e Achille Lauro

Canzone del 2011, Tutto il contrario è stata cantata da Fedez sul palco del Red Valley Festival in una versione nuovissima, in cui ha citato (e attaccato) colleghi come Tony Effe, Elodie e Achille Lauro.

“Tony Effe a Sanremo sembrava Pavarotti, un po’ come confondere i bo***ini con i su****otti, quest’anno sono 36, il mio matrimonio è un concerto dei Coldplay. Elodie a San Siro è lo spin off di Chi l’ha visto come il patriarcato e Gesù Cristo. Gazzoli è il nuovo Pippo Baudo, il costume di Carnevale lo chiedo a Achille Lauro. Come si chiama Angelo Duro senza Cialis, quest’anno Miss Italia la vince Ilaria Salis. Ilaria ti vorrei sposare, ma sei già occupata come una casa popolare”, canta Fedez nelle barre in cui attacca tutti.

Già in passato Fedez si era scontrato con Tony Effe tramite un dissing a distanza che aveva fatto molto discutere perché arrivava in contemporanea con l’addio a Chiara Ferragni, fra accuse e un audio dell’influencer che era stato inserito in una canzone del rapper fidanzato di Giulia De Lellis. Anche l’attacco ad Achille Lauro potrebbe essere legato proprio a Chiara Ferragni.

I due cantanti infatti in passato erano molto amici, ma tempo fa Fabrizio Corona aveva parlato di un tradimento dell’imprenditrice ai danni dell’allora marito, proprio con Achille Lauro. L’artista aveva respinto le accuse, cercando di tenersi fuori dai gossip, seppur con difficoltà. Nel suo dissing Fedez non ha risparmiato neppure Elodie, citata forse per via della questione dei biglietti dei concerti, e la sua ex moglie, portando di nuovo a galla il triangolo amoroso con Angelica Montini.

La nuova vita di Fedez dopo Chiara Ferragni

Dissing a parte – che di sicuro farà molto discutere – Fedez sembra aver voltato finalmente pagina della sua vita, trovando un po’ di quella pace che cercava da tempo. Il rapper infatti ha ritrovato il sorriso grazie a Giulia Honegger, esperta di moda 29enne che è ormai da tempo al suo fianco. I rapporti con Chiara Ferragni invece sono quasi inesistenti, legati solamente alle decisioni che riguardano i figli della coppia Leone e Vittoria.

L’influencer, dopo una breve separazione, è tornata fra le braccia di Giovanni Tronchetti Provera, il manager con cui aveva iniziato una relazione dopo l’addio a Fedez. I due si erano allontanati a causa dell’eccessiva esposizione mediatica di Chiara e delle pressioni della famiglia di lui, ma sembra che ora sia tornato il sereno. La coppia si è infatti incontrata a Ibiza, dove sta vivendo una vacanza d’amore, fra cene romantiche e giornate al mare.