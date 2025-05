Fonte: IPA Tony Effe ha rivelato l'origine del dissing con Fedez

C’era da aspettarselo che il libro di Tony Effe contenesse dettagli che avrebbero aperto nuove discussioni. Così è stato. Il celebre rapper ha da poco pubblicato Non volevo ma lo sono, nel quale parla di sé, del suo percorso, di chi è davvero al di là del personaggio sul palco e sui social e di alcuni Vip. Uno su tutti? Fedez.

La verità sul dissing

Tra le pagine del libro di Tony Effe si possono trovare numerosi dettagli interessanti per i fan. Al tempo stesso, però, anche un’analisi di alcune dinamiche che interessano a un pubblico più vasto: gli amanti del gossip.

Tutt’Italia ha seguito la diatriba tra lui e Fedez. Il tutto ha portato i due a pubblicare alcune tracce, l’ultima delle quali è risultata essere il singolo ufficiale del rapper milanese. Ciò aveva fatto archiviare la questione come una strategia di marketing, atta a pubblicizzare gli impegni professionali di entrambi.

Nel suo libro, però, Tony Effe dice altro. Offre il suo punto di vista sulla persona Federico Maria, scrivendo:

“A marzo 2024 è uscito Icon, il mio secondo disco. È esploso e lui, che appena vede un po’ di hype ci si fionda, ha iniziato ad avvicinarsi dopo che le nostre strade si erano separate”. Torna poi a parlare del famigerato episodio della palestra. Qualcosa di già citato nel corso dello scontro social tra i due.

“In palestra mi ha chiesto di fare un featuring. Un pezzo per l’estate. Era in fissa perché dovevamo uscire in coppia. Io però avevo già il mio pezzo estivo e gli ho detto di no, educatamente”. È qui che la ferita è divenuta insanabile, spiega.

La loro visione di quello scambio di battute sarebbe stata totalmente differente. Se per Tony Effe era soltanto una questione di lavoro, si legge, per Fedez era tutto personale.

Il gossip con Chiara Ferragni

Se chiudiamo gli occhi, possiamo tornare rapidamente con la memoria al 2024 e risentire: “Chiara dice che mi adora, dice che non vedeva l’ora”. È una mini porzione della dissing track di Tony Effe, divenuta rapidamente virale.

Il tutto è però nato da una cena: “Poco dopo vado a una cena con un gruppo di amici, tra i quali Chiara. Con lei c’era un buon rapporto. Parlavamo tranquillamente, ma con i paparazzi addosso è diventato uno scoop”.

Il giorno dopo quella serata insieme, ecco circolare numerose voci. Il gossip era esploso e Fedez blocca ovunque Tony Effe: “Chissà chi ha fatto girare quella voce. Lui cercava di attaccarsi alla mia energia e così è partita tutta la storia del dissing”.

Tony Effe e Rose Villain

Le tante dicerie non hanno però mai realmente toccato Tony Effe, uscito indenne anche dal Festival di Sanremo. Le critiche sono scivolate via dinanzi alla gabbia eretta dai suoi fan, sempre al suo fianco.

È ancora sulla cresta dell’onda, anche sul fronte del gossip. Sta infatti per diventare padre e, chissà, potrebbe ben presto trasformarsi anche in marito, sposando la futura mamma Giulia De Lellis.

Intanto è concentrato sul suo lavoro, che lo ha portato a collaborare con Rose Villain. Il brano si intitola Victoria’s Secret (terzo dopo Michelle Pfeiffer e Balenciaga). Un duetto che promette di dire la sua nella battaglia dei singoli estivi.