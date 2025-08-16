IPA Tony Effe risponde a Fedez con una frecciatina

Fedez e Tony Effe non se le sono date di santa ragione per Sanremo e stanno recuperando ora, in estate, sotto ferragosto. L’atmosfera sul palco del Red Valley Festival di Olbia è subito esplosiva: Tony Effe è salito dopo le 23 e ha scaldato i 20mila presenti con i grandi successi dell’epoca Dark Polo Gang e i suoi pezzi solisti.

In prima fila c’era anche la compagna Giulia De Lellis, in dolce attesa (sua figlia Priscilla). Tutti si chiedevano se Tony avrebbe colto l’occasione per rispondere a Fedez, e così è stato.

A sorpresa, a metà del suo concerto il trapper romano ha lanciato Chiara, traccia inedita registrata un anno fa proprio quando il botta-e-risposta con Fedez aveva preso fuoco sui social .

Tony Effe contro Fedez: la risposta sul palco del Red Valley Festival

Nell’arena sarda si è così innescata una vera e propria risposta musicale. Tony Effe, dopo aver infiammato la folla con i suoi cavalli di battaglia, ha fatto partire Chiara, un pezzo tagliente pensato come contro-mossa al dissing di Fedez.

Parte della canzone è chiaramente dedicata all’ex marito di Chiara Ferragni. Secondo quanto emerso, Chiara risale a circa un anno fa, proprio quando lo scontro tra i due aveva cominciato a infiammarsi sui social. Tony Effe si era preparato alla battaglia a colpi di rime già da tempo, per replicare alla prima bordata di Fedez.

Nel pezzo Tony non risparmia nessuno: prende di mira Fedez con rime al vetriolo, ma come ricordano le cronache non si limita a lui.

“Hai fatto i figli solo per postarli”: la frase che divide i fan

La parte più chiacchierata del pezzo è una singola battuta che sta facendo il giro del web. Tra le rime più forti Tony tira in ballo apertamente i figli di Fedez: “Hai fatto i figli solo per postarli”. Una frase diretta e pungente, un attacco che non aveva precedenti nella vicenda.

Non pago, Tony rincara la dose con un’altra di quelle freddure tipiche della trap romana: “L’hai chiamato Leo ma sei un coniglio”. Con questa bordata il rapper sbeffeggia sia il piccolo Leone (Leo) – il primogenito di Fedez – sia lo stesso Fedez, definendolo “coniglio”. Un modo ironico e beffardo per insinuare che il collega sarebbe un fifone, proprio sotto gli occhi della sua famiglia.

Gli hater e i fan hanno già fatto partire il dibattito online. Da una parte c’è chi applaude la schiettezza di Tony e la sua capacità di far rumore in scena; dall’altra chi trova il linguaggio eccessivo e fuori luogo.

La frecciata di Fedez: “A Sanremo sembrava Pavarotti”

Per capire cosa ha scatenato tutto questo, torniamo a due sere fa. Il vero “round uno” è iniziato con Fedez sullo stesso palco di Olbia, durante la sua esibizione al Red Valley Festival.

Lì il rapper milanese ha presentato una strofa rivisitata di Tutto il contrario, in cui spara a zero su vari colleghi. E ovviamente non ha risparmiato Tony Effe: nella strofa si sente chiaramente “Tony Effe a Sanremo sembrava Pavarotti”.

Fedez ha preso in giro Tony per la sua performance all’ultimo Festival di Sanremo, paragonandolo al celebre tenore italiano, ma al contrario, visto che Pavarotti è uno dei cantanti italiani più famosi e bravi al mondo, mentre l’esibizione di Tony Effe a Sanremo è stata sottotono.

Così, la “frecciatina” di Fedez ha dato il via al botta-e-risposta: due giorni dopo Tony Effe ha deciso di rispondere a tono dal palco di Olbia. Alla luce di quello che è accaduto, l’ultimo mese sembra un vero remake dei bei tempi della trap, con due protagonisti che si lanciano colpi grosso calibro tra uno show e l’altro.