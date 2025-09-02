Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Giulia De Lellis difende Tony Effe dalle accuse

C’è sempre grande curiosità sulle condizioni di Giulia De Lellis. La sua gravidanza non poteva che essere social, anche se probabilmente dopo la nascita trarrà insegnamento dalla gestione Ferragni-Fedez, non proprio apprezzata alla fine.

Di lei si parla però anche in relazione alla sua storia d’amore con Tony Effe. Non tutte le sue fan hanno apprezzato la scelta. Alcune speravano fosse una fase e ora protestano nei commenti. Lei è però ferma nel confermare la propria scelta sentimentale.

La gravidanza di Giulia De Lellis

Manca sempre meno al gran giorno, quello in cui Giulia De Lellis darà alla luce la sua bambina. Madre per la prima volta, sta vivendo questa esperienza al meglio. Si è goduta le vacanze estive, condite da numerosi scatti al fianco di Tony Effe, e ora attende paziente la sua Priscilla.

Il lavoro non è stato interrotto, anche se il ritmo sono ovviamente un po’ calati, ma soprattutto la programmazione per il parto prosegue alla grande. Ha infatti mostrato su TikTok la sua borsa per il ricovero in clinica. È scesa nei dettagli, svelandone il contenuto: “Sono appassionata di bambin ma non sono mai stata mamma, quindi prendere questi consigli con le pinze”. I commenti, però, non sono stati tutti entusiasti.

In difesa di Tony Effe

Dove abbiamo già visto questa storia? Lei è una celebre influencer e lui un rapper dalla reputazione particolare. Insieme destano grande scalpore e in pubblico sono sempre pronti a mostrarsi molto affiatati.

Ecco, la speranza è che tra Giulia De Lellis e Tony Effe le cose possano andare decisamente meglio che tra Chiara Ferragni e Fedez. Detto ciò, lei non sembra avere dubbi sull’uomo scelto per starle al fianco e diventare padre di sua figlia.

Un’utente le ha scritto: “La prima cosa che ti serve è un marito esageratamente in gamba”. Come detto, non tutti hanno approvato la sua scelta. Chi credeva fosse una storia passeggera, si è dovuto ricredere. Del resto la De Lellis ha spiegato come la gravidanza non sia “capitata”. È stato qualcosa di voluto.

Lei crede in questo amore ed è pronta a sfidare anche i suoi stessi follower. La sua risposta all’utente in questione è divenuta virale. Poche parole ma di grande effetto: “Abbiamo anche quello ma non l’ho messo nella lista”.

Il Tony Effe pubblico e quello privato sono ben differenti. Già in precedenza Giulia De Lellis aveva sottolineato questo aspetto. Fare il rapper vuol dire anche portare in scena una maschera. In molti però non credono a questa trasformazione totale tra palco e casa.

Come detto, però, i due hanno fatto sul serio fin da subito. Ora si ritrovano a lottare contro le dicerie, che in realtà per lo più ignorano. Di tanto in tanto c’è chi ne annuncia la rottura ma sono più forti che mai: “Se fosse stato per il mio ragazzo, dopo due o tre mesi avremmo già potuto avere un bambino. Io ho preferito aspettare, risolvere alcune situazioni e poi provarci”.