IPA Fedez, post d'amore per Giulia e frecciata a Chiara Ferragni

Prosegue a gonfie vele la relazione tra Fedez e Giulia Honegger. Il rapper ha affrontato mesi molto delicati, caratterizzati da numerosi rumor. Alla fine ha annunciato la sua nuova storia d’amore, anche se in molti sottolineano come alcune scelte social paiono dettate da quelle della sua ex, Chiara Ferragni.

Per la maggior parte del tempo lui ignora e tira dritto per la sua strada. Tra i commenti al post per il compleanno della sua Giulia, però, spunta una risposta piccata, che è anche una frecciatina alla madre dei suoi figli.

Il post per Giulia Honegger

Fedez ha voluto fare gli auguri alla sua nuova fidanzata, Giulia Honegger, con un post Instagram. I due sono una coppia ormai da luglio scorso e sui social appaiono molto affiatati. La differenza d’età, per ora, non sembra far sentire il suo peso. Il cantante ha infatti 35 anni e la stilista 23.

Questa è la prima relazione duratura dopo l’addio a Chiara Ferragni, ed ecco un post dal cuore: “Se smetti di inseguire, smetti anche di scappare”. È lei la protagonista del carosello che, però, raccoglie un po’ di immagini simbolo della sua estate.

Una stagione cruciale, che segna un passo avanti dopo tanta sofferenza. Il post è stato però preso d’assalto. La storia con Chiara Ferragni sarà anche finita ma, si sa, quando coppie tanto famose si dicono addio, si creano degli schieramenti tra i fan. In tantissimi si dicono felici per lui ma, occorre dirlo, altrettanti o quasi citano la sua ex e criticano l’atteggiamento del rapper.

Frecciatina a Chiara Ferragni

No, tra Fedez e Chiara Ferragni non è finita affatto bene. I due faranno parte l’uno della vita dell’altra per sempre, considerando il fatto che condividano due gioie immense, Leone e Vittoria. Servirà però del tempo per curare le ferite.

Un discorso che vale anche per i social. Il pubblico ha bisogno di tempo per lasciare andare i due e abituarsi a questa nuova normalità. Da una parte si leggono commenti come: “Finalmente felice e finalmente con una donna vera, che non chiede condizioni, un rapporto sano e soprattutto liberi di vivere come vi pare”. Si aggiunge poi chi lo ritrova musicalmente rinato e gli dà il bentornato.

Al tempo stesso, però, dall’altra parte troviamo chi lo accusa di star frequentando “una ragazzina”, chi gli ricorda che ha “40 anni” e chi invece si schiera apertamente con la Ferragni.

“Ti lamentavi tanto della sovraesposizione che ti dava la tua ex moglie e ora non fai che postare foto di te e della tua nuova fiamma. Abbiamo chiaro il concetto. Passa oltre”. Ma non solo. Alcuni hanno notato un certo tempismo insolito in questa nuova ondata di storie e post, tenendo conto dell’annuncio della celebre influencer con Tronchetti Provera.

Fedez, però, promette di star guardando avanti. Non intende commettere gli errori del passato e la sua ex è oggi “solo” la madre dei suoi figli. Come spiega che è storia antica? Alla sua maniera, con una risposta piccata.

Una utente gli scrive di seguirlo da quando stava con la sua bellissima moglie. In breve ecco la risposta che ha superato i 2mila mi piace: “Internet Explorer”. Basta guardare al passato. Tutto cambia rapidamente e occorre pensare al futuro.