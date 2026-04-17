TonyPitony, a sorpresa il nuovo singolo con Tommy Cash: L’Ammor

Ufficio stampa Words For You TonyPitony e Tommy Cash

A volte i tormentoni estivi arrivano in anticipo sui tempi: è il caso di L’Ammor, il nuovo singolo di TonyPitony e Tommy Cash uscito il 17 aprile a sorpresa… o quasi. Gli indizi c’erano tutti: prima il video insieme di marzo, i due in camicia e cravatta che si scambiavano un fiore, poi il silenzio assordante sui social, e ancora un uomo che ballava musica dance in mezzo alla strada sulla pagina di TonyPitony. L’annuncio è arrivato poche ore prima della mezzanotte.

L’Ammor, il nuovo singolo di TonyPitony e Tommy Cash

Il brano è esattamente quello che ci si aspetterebbe da una collaborazione tra TonyPitony, ormai fenomeno musicale, e Tommy Cash, che con il suo Espresso Macchiato (por favore) ha conquistato l’Eurovision 2025 arrivando al terzo posto: fuori di testa, ballabile, provocatorio, divertente senza mezzi termini. Lo stile è EDM di inizio 2000, con un’apertura electro swing che ricorda Espresso Macchiato, e poi, all’improvviso, cambia tutto. Diventa pop, leggero: resta in testa per ore, che è la firma di entrambi gli artisti.

Il videogioco in stile Super Mario che accompagna il singolo, con i nemici da saltare e quello che sembra un omaggio al Gabibbo in pixel art, dice già tutto sull’universo in cui ci troviamo. Per TonyPitony il brano arriva in un momento importante: l’estate lo vedrà protagonista di un lungo tour, con il gran finale agli I-Days di Milano il 4 settembre, unico artista italiano in cartellone, in un evento già ribattezzato “Concertony“. Per Tommy Cash, invece, è l’ennesimo ritorno in Italia, dove lo consideriamo ormai un po’ di “casa”, nonostante le note polemiche iniziali.

TonyPitony e Tommy Cash, due figure controverse e amate

TonyPitony ha costruito la sua carriera sull’umorismo, su testi ironici e demenziali, da cui però possiamo notare la sua capacità di intercettare la cultura popolare. Tommy Cash è un provocatore seriale, che spiazza e sa benissimo di farlo. Per la canzone Espresso Macchiato non sono infatti mancate polemiche pesanti; in realtà, però, il rapper estone ha spiegato più volte di amare l’Italia. La sua intenzione non è mai stata quella di mancare di rispetto al nostro Paese.

“Amo quando le persone reagiscono. Ancora meglio quando reagisce un intero Paese. Quando un governo reagisce, significa che c’è sentimento. E il sentimento è sempre meglio di nessun sentimento. Io amo i vestiti italiani, le auto italiane, le città italiane, l’arte italiana, l’architettura italiana, la gente italiana, il cibo italiano e, naturalmente, il caffè italiano”, questa la sua dichiarazione per l’Italia.

E TonyPitony? Quel fenomeno “scartato da X Factor” è oggi uno degli artisti più seguiti e apprezzati: controverso, certo, ma la musica a volte è anche questo. Dopo aver vinto la serata delle cover a Sanremo 2026 con Ditonellapiaga, anche chi non lo conosceva si è avvicinato alla sua discografia. Sul palco TonyPitony indossa una maschera di Elvis in gomma, per dire qualcosa di preciso su chi siamo, su quanto siamo disposti a ridere di noi stessi prima di accorgerci che parla di noi. È questo il filo che collega ogni suo brano.