Tommy Cash, chi è il rapper estone

Fonte: IPA Tommy Cash

L’avvicinarsi dell’Eurovision Song Contest 2025 accende inevitabilmente i riflettori sugli artisti e le artiste che si contenderanno ufficialmente la vittoria di un evento di grande peso internazionale.

Terminato il Festival di Sanremo 2025, ora in tanti attendono di sapere chi davvero porterà avanti l’Italia nel corso della competizione a Basilea: al momento, però, l’attenzione pare essere tutta su Tommy Cash, l’artista in gara per conto dell’Estonia con un testo che ha fatto storcere il naso agli italiani.

Chi è Tommy Cash

Tommy Cash, nome d’arte di Thomas Tammemets, è un rapper estone nato a Tallin nel 1991. Eccentrico e divisivo, il cantante ha iniziato la sua carriera musicale nel 2012 dopo aver vissuto un periodo come artista di strada.

La sua produzione musicale si ispira all’hip hop e all’elettronica, portando sul palco un’idea di arte sopra le righe che viene enfatizzata non solo all’interno dei suoi pezzi e dei suoi video, ma anche a livello estetico. Noto anche per aver collaborato con grandi della musica internazionale come Charli XCX, Tommy Cash porta avanti una carriera musicale che, oltre a singoli ed Ep, conta anche una partecipazione al Tomorrowland nel 2019.

A febbraio 2025 partecipa alla finale dell’Eesti Laul 2025 con Espresso Macchiato e, vincendo, ottiene la possibilità di gareggiare di diritto all’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea. Di lui, all’interno della biografia pubblicata sul sito della manifestazione, si legge: “È noto per i suoi effetti visivi e sonori audaci. Inoltre, è un artista concettuale di successo che combina l’estetica post-sovietica con le tendenze globali, mescolando tenerezza cruda con umorismo contorto”.

Tommy Cash, le polemiche per la sua “Espresso Macchiato”

Avendo partecipato e vinto con l’83,70% di voti l’Eesti Laul 2025, la competizione canora che si è tenuta alla Saku Suurhall di Tallinn, Tommy Cash è entrato ufficialmente tra gli artisti pronti a partecipare all’Eurovision Song Contest 2025 dal 13 al 17 maggio.

La sua presenza per rappresentare l’Estonia non è passata inosservata: in Italia, moltissimi hanno polemizzato sul contenuto della sua canzone Espresso Macchiato perché portatrice di uno stereotipo che mette in cattiva luce il popolo italiano.

Tra coloro a sfavore della sua partecipazione il Codacons, che ha inviato un esposto all’EBU per provare a sollevarlo dalla competizione proprio per evitare che l’Italia possa venire dipinta sulla base di stereotipi che, a detta dell’associazione, “lascia passare il messaggio di un popolo legato a doppio nodo alla criminalità organizzata”.

Della stessa idea anche Caterina Balivo, che durante una puntata di La volta buona ha commentato: “Tommy Cash parteciperà all’Eurovison per l’Estonia con una canzone che si chiama Espresso Macchiato. Mi sto per arrabbiare con questo Tommy Cash, perché con questa canzone prende in giro l’Italia in una maniera pazzesca. La mafia, gli spaghetti, l’ostentazione degli italiani. Indigniamoci. Partecipa all’Eurovision prendendo in giro noi italiani”.

Un punto di vista fermo e convinto che, nel bene o nel male, accende i riflettori verso un artista ancor prima che l’Eurovision apra i battenti. Ancora da vedere se, effettivamente, le richieste del Codacons e degli italiani infastiditi da Espresso Macchiato verranno ascoltate: nel frattempo, c’è chi ancora si chiede se Olly vorrà portare una visione diversa dell’Italia sul palco dell’Eurovision.