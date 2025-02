Eurovision 2025, il Codacons contro il brano Espresso Macchiato: “Stereotipi sull’Italia”

Fonte: IPA Tommy Cash

Terminata la settimana che ha visto protagonista Sanremo 2025, ora il pubblico affezionato alla musica si prepara per seguire l’Eurovision Song Contest.

Con ancora alcuni dubbi riguardo l’effettiva partecipazione di Olly come rappresentante italiano, i riflettori si accendono su una polemica che riguarda Espresso Macchiato, la canzone scelta dall’Estonia per partecipare alla manifestazione. Un brano che, per il Codacons, può danneggiare la reputazione dell’Italia tanto da voler chiedere provvedimenti.

Eurovision 2025, il Codacons contro “Espresso Macchiato”

Chiuso il capitolo dedicato al Festival di Sanremo 2025, il mondo della musica si prepara per accogliere l’Eurovision Song Contest che quest’anno si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio 2025.

Ancora sulle spine per quel che riguarda la possibile partecipazione di Olly nel rappresentare l’Italia sul palco della manifestazione, in molti non hanno potuto fare a meno di notare un altro partecipante in gara: il rappresentante dell’Estonia Tommy Cash.

Il cantante ha in programma di portare sul palco Espresso Macchiato, una canzone che, oltre che da una coinvolgente musica dance, è caratterizzato da un mix di inglese e italiano che riprende alcuni stereotipi che caratterizzano gli italiani all’estero.

Un testo che è diventato subito virale e che non è passato inosservato suscitando numerose polemiche e indignazioni. Tra queste quella del Codacons, che in un comunicato ha annunciato di aver inviato un ricorso all’EBU.

“Ferma restando la libertà di espressione artistica che deve caratterizzare eventi come l’Eurovision, non possiamo non sollevare dubbi circa l’opportunità di far partecipare in una gara seguitissima dal pubblico di tutto il mondo un brano che risulta offensivo per una pluralità di soggetti. In queste ore infatti si stanno registrando numerose reazioni indignate da parte di cittadini e mass media circa il contenuto della canzone Espresso Macchiato del rapper Tommy Cash, scelta per rappresentare l’Estonia al prossimo Eurovision Song Contest 2025 che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio”.

Il motivo delle polemiche, secondo il Codacons, è da ricercarsi proprio all’interno del testo della canzone: “Un testo contenente stereotipi sull’Italia e gli italiani, associati ai soliti cliché del caffè e degli spaghetti, ma soprattutto alla mafia e all’ostentazione del lusso, e che lascia passare il messaggio di un popolo legato a doppio nodo alla criminalità organizzata”.

Per questi motivi il Codacons ha deciso di presentare il ricorso con la speranza che l’EBU valuti la possibilità di escludere la canzone dall’Eurovision, aggiungendo: “Così come, giustamente, vanno contrastate le canzoni dei rapper con testi sessisti e offensivi verso le donne, ci si domanda se, in base allo stesso criterio, sia opportuno far partecipare all’Eurovision un brano che offende un Paese e una intera comunità, e che rischia di trasmettere messaggi errati che danneggiano la reputazione di una nazione e dei suoi abitanti”.

Il testo di “Espresso Macchiato”

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato corneo

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Ciao bella I’m Tomaso

Addicted to tobacco

Me like my coffee very importante

No time to talk mi scusi

My days are very busy

And i just own this little ristorante

Life may give you lemons

When dancing with the demons

No stresso no stresso

No need to be depresso

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato corneo

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Me like to fly privati

With 24 carati

Also mi casa very

Grandioso

Me money numeroso

I work around the clocko

That’s why I’m sweating like a mafioso

Life is like spaghetti

It’s hard until you make it

No stresso no stresso

It’s gonna be espresso

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

La la la…

Espresso macchiato

Espresѕo macchiаto