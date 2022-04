Buon compleanno amore mio, le frasi più romantiche e profonde

I compleanni sono sempre giorni speciali, in cui si celebra la nascita, e che portano con sé gioia e anche un pizzico di malinconia. Rendere speciale questa data per la persona che si ama è un dono unico, perché a volte non servono oggetti, ma bastano i gesti per far capire l’importanza di un sentimento. E anche le parole. Ecco perché utilizzare frasi indimenticabili per dire “buon compleanno amore mio” è un regalo gradito ed emozionante.

DiLei ha selezionato gli aforismi e le citazioni più belli per fare gli auguri alla persona che fa battere il cuore.

Buon compleanno amore mio, le frasi

La persona più speciale sta per festeggiare il suo compleanno e il desiderio è quello di rendere i festeggiamenti indimenticabili, ma anche di trasmettere la potenza del sentimento che vi lega. Vi sono molte frasi per dire “buon compleanno amore mio”, citazioni e aforismi speciali e romantici. Perché regalare un sorriso alla persona amata è un regalo anche per chi lo fa.

Ecco alcune delle frasi più belle da dedicare.

Tu sei tutto quello che ho sempre cercato, prima ancora che sapessi cosa stavo cercando. (Emma Chase)

Sei venuta e con passo di danza sei entrata nella mia vita. (Camillo Sbarbaro)

Se so cos’è l’amore, è grazie a te. (Herman Hesse)

Ti amo col respiro, i sorrisi e le lacrime di tutta la mia vita. (Elizabeth Barrett Browning)

Meritiamo tutti una sorpresa e un batticuore, un cielo da inseguire, il soffio di un vento leggero e un abbraccio che non ti aspetti. Buon compleanno! (Fabrizio Caramagna)

Vorrei non procurarti altro che gioia e circondarti di una felicità calma e continua per compensarti un po’ di tutto quello che mi dai a piene mani nella generosità del tuo amore. (Victor Hugo)

Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni. (Abraham Lincoln)

A volte le cose più semplici possono diventare straordinarie se sono fatte assieme alle persone giuste. (Nicholas Sparks)

L’anniversario è l’eco del tempo che passa: inesorabilmente. (Pierre Véron)

Il tuo compleanno è un piacere. Sei il mio tesoro più dolce. (Danny Demeersseman)

Alcune persone per quanto invecchino, non perdono mai la loro bellezza, semplicemente la trasferiscono dal viso al cuore. (Barbara Johnson)

La vita è breve. Perdona in fretta, bacia lentamente, ama davvero, ridi sempre di gusto e non pentirti mai di qualsiasi cosa ti abbia fatto sorridere, oppure piangere. (Sergio Bambarén)

Buon compleanno amore mio, frasi per lui

Come dedicare un pensiero romantico per il proprio lui nel giorno del suo compleanno? Attraverso parole speciali e indimenticabili, come quelle di poeti e cantanti. Per stupire basta poco: aprire il proprio cuore e cercare le parole più giuste che sappiano raccontare quel tumulto interiore che è l’amore. Ecco alcune delle frasi più belle per dire a lui: “buon compleanno amore mio”.

Si compiono gli anni… ma non si compiono i destini, non si compiono i sogni, non si compiono le certezze… Anno dopo anno si compie la consapevolezza della propria fragilità e dei propri limiti, si compie il coraggio di andare avanti, lo stupore di sapere che l’orizzonte è sempre laggiù che aspetta il tuo sguardo. (Fabrizio Caramagna)

La vita non si misura attraverso il numero di respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. (Maya Angelou)

Oggi sei più vecchio di quanto tu sia mai stato, e più giovane di quanto sarai mai. (Eleanor Roosevelt)

Non si smette di ridere invecchiando, si invecchia quando si smette di ridere. (George Bernard Shaw)

E da allora sono perché tu sei, e da allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo. (Pablo Neruda)

Lascia che te lo dica oggi quanto ti voglio bene, quanto tu sei stato sempre per me, come hai arricchito la mia vita. Tu non puoi misurare ciò che significhi. Significa la sorgente in un deserto, l’albero fiorito in un terreno selvaggio… (Herman Hesse)

Il compleanno è solo un giorno in più di tutti i giorni che verranno, ma diventa un ricordo speciale se trascorso con chi si ama. Ciò che rende speciale un compleanno non è la data in sé, ma l’amore che si è seminato negli anni, raccolto attraverso le attenzioni e sorrisi di chi ci sta accanto. (Stephen Littleword)

Lettera di buon compleanno al mio amore

Un regalo prezioso potrebbe essere scrivere una lettera di buon compleanno al proprio amore, all’interno della quale inserire tutto ciò che prova il cuore. Bisogna metterci un pizzico di se stessi, sapersi aprire a quello che si prova, sapersi raccontare senza filtri. Oltre a questo si possono aggiungere pensieri speciali, frasi e citazioni celebri per dare una misura del sentimento attraverso aforismi famosi.