Frasi per dire “buonanotte amore mio” alla propria persona speciale

Ci sono molti modi per dire “buonanotte amore mio” e regalare un sonno più sereno alla propria persona speciale, perché dedicarsi dei pensieri dolcissimi e profondi prima del sonno fa nascere quel sorriso sulle labbra che accompagna fino al risveglio.

Dirsi cosa si prova è importante, perché fa crescere il rapporto, rassicura l’altro e lo fa sentire supportato nell’affrontare la vita di ogni giorno. Quindi anche prima di abbandonarsi tra le braccia di Morfeo, una frase speciale è quello che serve per donare un pizzico di felicità. E chi meglio di artisti, poeti, scrittori e cantanti per raccontare quanto grande, potente e profondo sia il sentimento che si prova?

DiLei ha selezionato le migliori citazioni e gli aforismi più belli per dire “buonanotte amore mio” alla persona del cuore.

Frasi per dire “buonanotte amore mio”

Ci sono tanti modi per augurare sogni d’oro, pensieri speciali che sono come una coperta calda in cui avvolgersi prima di abbandonarsi al meritato riposo. Ricevere una frase che voglia dire “buonanotte amore mio” è qualcosa di speciale, che regala serenità e appagamento, quindi perché non farlo per la persona amata?

Ci sono bellissimi pensieri da inviare, o sussurrare all’orecchio, oppure da scivere su un biglietto da lasciare sul comodino, per far sentire la grandezza del proprio amore.

Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri? (William Shakespeare)

Tu sei il mio sole, la mia luna, e tutte le mie stelle. (E.E. Cummings)

Sai che sei innamorato quando non vuoi addormentarti perché la realtà è migliore dei tuoi sogni. (Dr. Seuss)

Da quali stelle siamo caduti per incontraci qui? (Friedrich Nietzsche)

Da quando ti amo la mia solitudine inizia a due passi da te. (Jean Giraudoux)

Ho sempre amato tutto di te. Anche quello che non ho mai capito. (Albert Camus)

Il tuo amore è per me come la stella della sera e quella dei mattino: tramonta dopo il sole e sorge prima di esso. (Johann Wolfgang von Goethe)

E quando sarai stanca, ti troverò un letto, di muschi e fiori, per coprirti la testa. (John Keats)

Sei la finestra a volte verso cui indirizzo parole di notte, quando mi splende il cuore. (Alda Merini)

Anima mia, chiudi gli occhi piano piano e come s’affonda nell’acqua immergiti nel sonno nuda e vestita di bianco, il più bello dei sogni ti accoglierà. (Nazim Hikmet)

Frasi buonanotte amore mio mi manchi

Quando si è lontani il momento in cui si va a dormire è quello più malinconico, perché lo struggimento per la persona amata diventa più forte e profonda. Per questo è importante dedicargli un pensiero speciale: per togliere dal cuore il peso della tristezza. Ecco quindi gli aforismi e le citazioni più romantiche per dire alla propria persona speciale: “buonanotte amore mio mi manchi”.

Tutto si riduce all’ultima persona a cui pensi la notte, è lì che si trova il cuore. (Charles Bukowski)

Tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con mille occhi. (Platone)

Se sorridesse, la luna somiglierebbe a te. (Sylvia Plath)

Non dimenticarti mai di me, perché se solo io pensassi che tu possa farlo, non ti lascerei mai. (A. A. Milne)

Ti amo terribilmente. Se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno. (Khalil Gibran)

Se non ci metti troppo, ti aspetterò tutta la vita. (Oscar Wilde)

Ad una ad una le notti, tra le nostre città separate, s’aggiungono alla notte che ci unisce. (Pablo Neruda)

Ho tenuto dei sogni qui per te. E anche un bacio. Passa a prenderli stanotte. (Fabrizio Caramagna)

Buona notte, amore mio lontano. Ti arriva questo canto. O forse dormi già? E più che sei distante e più che ti amo. Tra le montagne e il mare. Buona notte a te (Fabio Concato)

Buonanotte, buonanotte fiorellino. Buonanotte tra le stelle e la stanza. Per sognarti devo averti vicino. E vicino non ancora abbastanza. (Francesco De Gregori)

Buonanotte a te che invadi i miei pensieri, stanotte chiudi i tuoi occhi e ascolta il silenzio, e se senti un soffio di vento tra i capelli non ti svegliare, sono io che ti abbraccio con il pensiero. (Ejay Ivan Lac)

Frasi buonanotte amore mio, a domani

Se invece ci si vuole addormentare con la promessa del giorno dopo, durante il quale ci si potrà nuovamente vedere e stare assieme, vi sono tantissime frasi che vogliono dire “buonanotte amore mio, a domani”. Si tratta di aforismi e citazioni scritti dalla penna di poeti, pensatori, cantanti, che sanno toccare il cuore e regalare un pensiero bellissimo con il quale addormentarsi.