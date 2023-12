Dormire in un caldo abbraccio: i migliori pigiama in pile da donna

Fonte: iStock

I pigiama di pile vengono sottovalutati troppo spesso. Non sono i capi più cool del mondo, ma in fin dei conti che importa? Il loro grande pregio è quello di caldissimi e comodissimi e, nonostante, siano sempre associati a un capo poco cool, oggi ci sono tante alternative in grado di unire le caratteristiche del pile a modelli di pigiama belli, divertente e perfino sexy!

Alcuni completi di pile sono così carini da poterli sfruttare anche nella vita di tutti i giorni, come tute o felpe informali. Per stare comode a fare smart working oppure durante le commissioni. Insomma, il lato estetico non è più un problema. Non ci credi? Lasciati coccolare dall’abbigliamento per la notte caldo, morbido e avvolgente che per troppo tempo hai snobbato e segui questi consigli per gli acquisti: potresti trovare anche qualche idea regalo!

Pigiama di pile classico

Queste due opzioni sono davvero dei passe-partout per tutti i gusti, età, taglia e occasione d’uso: colori uniformi o microfantasie come gli intramontabili pois, è la scelta che non passa mai di moda. Moderno e femminile, puoi usare anche il pantalone e la maglia separatamente e le occasioni d’uso triplicano!

Sykooria Pigiama Pile Lungo colori assortiti

Questa versione di Lovable a pois è ancora più file ed elegante perché è in micro pile quindi il tessuto è più sottile rispetto al pile classico ma altrettanto caldo. Perfetto per lavorare da casa, per portare fuori il cane o per aspettare le amiche per una serata sul divano (ma con stile!)

Lovable Pigiama Micro Pile Pois

Pigiama Disney

Se non hai un’amica fissata con i cartoni animati Disney, quell’amica sei tu. Le varianti sono tante, qui abbiamo selezionato i più cute secondo noi: il dolcissimo Stich e il piccolo adorabile Baby Yoda. Con questo pigiama sei pronta per la maratona di rewatch di tutti i tuoi cartoni Disney preferiti!

Disney Pigiama pile Disney Baby Yoda

Disney Pigiama Pile Disney Stich

Pigiama animali

Il pile, per la sua naturalezza morbidezza, è perfetto per ricreare un effetto Teddy Bear. Aggiunte le orecchie, l’effetto orsetto di peluche è assicurato.

City Comfort Pigiama pile Teddy con orecchie

Il pigiama di pile con i bassotti sicuramente ti ha fatto venire in mente l’amica ideale a cui regalarlo perché il cane salsiccia ormai è diventato un trend virale su TikTok: quand’è il suo compleanno?

Prego!

Pigiama di pile sexy

Sì hai letto bene, no non è un errore di battitura. I pigiami di pile possono anche essere sexy a modo loro! Questo ha il pantaloncino corto ma la felpa è calda e avvolgente (con tanto di orecchie da gattina). Sicuramente nel complesso saranno meno caldi e avvolgenti rispetto ai tradizionali però potrebbero contribuire a riscaldare l’atmosfera…

Winmany Pigiama Pile sexy

BPigiama di pile elegante

Si può essere eleganti anche con un pigiama di pile? Assolutamente sì, basta scriverlo a brandi lettere sulla maglietta e puntare sul total black. Facile, no?

Se cerchi l’alternativa perfetta per essere chic ed elegante anche in casa o in hotel di montagna, punta sulle fantasie che richiamano il mood montanaro, come questo a scacchi rosso e nero che ricorda le camicie da boscaiolo. E no, non lo puoi tenere sotto la tuta da sci!

Offerta Lapasa Scacchi plaid rosso e nero in Micro Pile

