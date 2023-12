Freddo addio: la soluzione per tutti è la maglia termica più venduta su amazon

Freddo non ti temo: per uomo e donna, da usare come abbigliamenti tecnico per lo sport ma anche sotto ai maglioni, sarà la tua nuova alleata

La maglia termica è un capo d’abbigliamento fondamentale per affrontare le temperature più rigide all’aperto senza temere il freddo. Il materiale tecnico con cui è progettata è utile per favorire l’isolamento termico, mantenendo il corpo caldo e la ritenzione del calore corporeo, regolando la temperatura.

Le maglie termiche vengono spesso indossate come strato base sotto altri strati di abbigliamento durante l’inverno o in situazioni in cui è necessario mantenere il calore corporeo, per questo sono popolari tra gli appassionati di attività all’aperto come sci, corsa, snowboard, escursioni in montagna o pattinaggio su ghiaccio e altri sport invernali. Tuttavia possono essere un alleato prezioso contro il freddo anche utilizzate sotto al proprio consueto abbigliamento, ad esempio può essere messa in valigia per un viaggio in località particolarmente fredde o utili per chi lavora all’aria aperta in condizioni climatiche particolarmente rigide.

Ma di che cosa sono fatte? I materiali comuni utilizzati per le maglie termiche includono poliestere, nylon e altri tessuti sintetici che hanno proprietà isolanti e traspiranti, progettate anche per gestire l’umidità corporea, consentendo al sudore di evaporare e mantenendo così il corpo asciutto. Questo aiuta a prevenire il raffreddamento eccessivo dovuto all’umidità sulla pelle.

La più venduta su amazon

La maglia termica più venduta su amazon è del marchio Lapasa: con la sua tecnologia Thermoflux composta da miscela di poliestere e spandex , è disponibile in vari gradi di pesantezza partendo dalla versione 100 – leggero, 200 – medio, fino al 300 – pesante.

Grazie al materiale tecnico con elasticità a quattro direzioni, la maglia termica garantisce piena libertà di movimento, flettendosi e seguendo i movimenti del tuo corpo. Per questo, oltre alla maglia, è disponibile nello stesso tessuto anche il completo con il pantalone.

I pantaloni termici sono aderenti e seguono le forme, così da poter essere indossati anche sotto ad un altro paio di pantaloni per maggior calore. Il set è facilmente lavabile in lavatrice e resiste al restringimento e alla deformazione anche dopo molti lavaggi. Il tessuto leggero si asciuga con grande facilità e non è necessario stirare il capo.

Disponibile anche nella versione da uomo, puoi scegliere tra molti colori maschili – blu, grigio, bianco, nero, verde – mentre da donna sono disponibili in ben 40 colori diversi!

Risulta particolarmente inclusivo in termini di disponibilità di taglie ( dalla S alla XXL, sia da uomo che da donna). Indeciso sulla taglia? No problem, affidati alla tabella con le misure in inches ma anche in centimetri e scegli quella che fa per te, ma ricorda che i capi tecnici devono essere indossati aderenti perché il tessuto deve venire a diretto contatto con la pelle per svolgere la sua funzione termoregolatrice e garantire il massimo confort anche sotto ad ulteriori strati di tessuto come felpe o giacconi.

Se non hai ancora mai provato i capi tecnici, inizia con il pacco singolo mentre se hai bisogno di dare il cambio ai capi perché abbiano il tempo di asciugare prima di essere indossati di nuovo, puoi optare per la convenienza del pacco doppio!

