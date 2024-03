Fonte: iStock Photo Scarpe da camminata e corsa: i modelli

La bella stagione fa venire voglia di stare all’aria aperta, per godere dei raggi di sole e delle giornate più lunghe. Anche per fare delle attività: che siano sportive o semplicemente di relax, la cosa più importante da fare è quella di indossare la scarpa giusta.

Infatti, non si deve pensare che tutte le scarpe vadano bene per ogni attività: i modelli sono pensati per adattarsi a specifiche situazioni come corsa, camminata, ma anche trekking. Quindi bisogna ponderare con attenzione quale scegliere al momento dell’acquisto, anche valutando per che cosa si desidera usarla.

Quando si stabilisce quale modello comprare, quindi, si deve porre la giusta attenzione al design, la scarpa infatti ci deve piacere nella forma e nei colori, ma anche alla praticità: deve essere l’accessorio adatto ad accompagnarci nelle nostre uscite.

Una cosa, però, è certa: il momento giusto per acquistare delle scarpe da ginnastica è adesso, per godere appieno della bella stagione e per dedicarsi ad attività sportive e ricreative all’aperto.

Le scarpe perfette per chi ama correre

Una scarpa perfetta per chi ama correre? Brooks Running ha da poco lanciato il modello Glycerin 21, una scarpa che coniuga innovazione e design, ancora più flessibile e morbida, che garantisce massimo comfort durante la corsa. Le sue caratteristiche principali sono stabilità, supporto, calzata sicura e traspirante.

Si tratta di scarpe dotate del sistema DNA LOFT v3, che offre più ammortizzazione, e con la nuova suola con gomma RoadTack, che regala il mix perfetto di reattività e leggerezza.

Glycerin 21 è anche disponibile nelle versioni Glycerin 21 GTS (con supporto con il sistema Guiderails) e Glycerin 21 StealthFit (con calzata più adattabile e aderente, dotata di elasticità e compressione).

Non solo corsa, perché questo modello si adatta anche a chi si vuole dedicare a una lunga camminata. È uscita da pochissimo, ma le recensioni sono già entusiastiche.

Fonte: Amazon

Le puoi comprare su Amazon cliccando questo link.

Un altro modello pensato per chi ama correre realizzato da Brooks Running è il Ghost 14, una scarpa dotata di un supporto intelligente e con un’ammortizzazione morbida e uniforme. Anche in questo caso ottime recensioni, che sottolineano l’alta qualità, la comodità e il fatto che siano versatili, in quanto possono essere adatte sia alla corsa, sia alla camminata.

Fonte: Amazon

Le puoi acquistare su Amazon cliccando questo link.

Massimo comfort, traspirabilità e leggerezza, ma anche ammortizzamento ottimale e una scocca interna al tallone che assicura un sostegno perfetto per la corsa. Sono le Asics Gel Windhawk 4, ideali per chi corre con falcata neutra.

Sono di colore nero, con dettagli rosa.

Fonte: Decathlon

Le puoi comprare su Decathlon cliccando qui.

Le scarpe per fare trail running su ogni terreno

Chi ama correre nel mezzo della natura lo sa bene: il terreno è irregolare ed è molto diverso da quando si pratica questa attività sportiva su strada. Per questo è di fondamentale importanza scegliere delle scarpe che siano state pensate appositamente per il trail running.

Senza dubbio fare attività fisica nel mezzo della natura è molto appagante, divertente e stimolante. Soprattutto con la bella stagione, quando non è ancora troppo caldo ma si può godere del risveglio di fiori, piante e animali.

Tra i modelli adatti a correre su terreni sterrati e sentieri, c’è Saucony Excursion TR 13. Si tratta di una scarpa dotata di ammortizzazione Versafoam che si traduce con un grande comfort, inoltre ha una suola pensata per aderire al terreno ed è realizzata per bloccare il piede e proteggerlo dai detriti che – inevitabilmente – ci sono sui sentieri. Per godere appieno della propria sessione di corsa, ma con il piede ben comodo e sicuro dentro alla scarpa adatta.

Fonte: Amazon

Le puoi comprare qui su Amazon.

Per chi ama correre su terreni misti e lo fa con regolarità, la scarpa adatta è la Salomon Sense Ride 5. Tra le sue caratteristiche quella di adattarsi alla maggior parte dei terreni, inoltre questo modello presenta il mix perfetto di ammortizzamento, reattività e sostegno. Se questo non bastasse, si tratta di un modello leggero, morbido e resistente. Per fare trial running senza alcun pensiero.

Fonte: Decathlon

Acquistale su Decathlon a questo link.

La scarpa da trial Fresh Foam X Hierro V8 di New Balance è stata pensata per adattarsi a ogni tipologia di terreno, anche quelli non battuti. Quindi è il modello perfetto per chi ama sperimentare nuovi percorsi. È dotata di una tecnologia che promette ammortizzamento e comfort, traspirabilità e aderenza superiore su ogni superficie, oltre a una trazione ottimale su suolo umido.

Fonte: Decathlon

Puoi comprarle su Decathlon cliccando qui.

Le scarpe per camminare in comodità

Il bel tempo, le giornate di sole e più lunghe, fanno venire voglia di godersi l’aria aperta. Magari anche per una bella camminata veloce che ci mantiene in forma e ci permette di ammirare l’esplosione di colori intorno a noi. Le compagne di viaggio perfette sono le scarpe pensate per le camminate, così da poter percorrere anche grandi distanze, senza temere dolori ai piedi, ma anche al resto del corpo.

Hanno un design che si adatta a tante situazioni diverse, perché le Nike Motiva sono scarpe che si possono indossare ogni giorno e regalano un’andatura ultra-morbida, ammortizzata e confortevole. Vanno benissimo sia per fare una camminata, sia per il jogging. È un modello resistente e al tempo stesso avvolgente.

Fonte: Nike

Le puoi acquistare sul sito di Nike a questo link.

Se la camminata è più un trekking allora il modello perfetto è quello proposto da Columbia, ovvero il Peakfreak II Outdry, dotato di una suola che promette trazione eccezionale sia su terreni bagnati sia su quelli asciutti, ma anche grande stabilità e comfort, vestibilità e supporto. Oltre a tutto questo va sottolineato che si tratta di una scarpa dalla struttura impermeabile e traspirante.

Fonte: Amazon

Comprale su Amazon a questo link.

Una scarpa che vada bene sia per la corsa che per la camminata? Brooks propone il modello Revel 6: pensato per il running, si adatta bene anche a chi vuole dedicarsi a una camminata. Tra i dettagli del prodotto ci sono le tecnologie di ammortizzazione reattiva e scattante, in più è la tipologia di scarpa perfetta per chi si allena su strada, ma anche in tutte le situazioni quotidiane.

Fonte: Amazon

Le puoi comprare su Amazon a questo link.