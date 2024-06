Sono un accessorio cui non si può rinunciare per un look elegante: i modelli, come abbinarli e quali comprare online

Fonte: Amazon Friulane La Tranqullina, modello classico e senza tempo

Minimal, eleganti, di classe e dall’effetto chic assicurato: le Friulane sono ormai da diversi anni uno di quegli accessori di tendenza che si devono avere nell’armadio.

Il perché è presto detto: stanno bene con tutto e a tutte, riescono a fare la differenza in un look e sono comode e versatili. Si tratta di calzature la cui storia va ricercata nel passato, nello specifico per le donne delle campagne che nel corso dell’Ottocento abitavano la zona del Friuli, che le indossavano come scarpe da indossare nei giorni più speciali, compreso quello delle nozze.

Realizzate a mano con cura e attenzione, pare che siano state anche le scarpe dei gondolieri di Venezia che le hanno sfoggiate dopo la Prima guerra mondiale.

E, da qualche tempo, sono diventate l’accessorio must have per coloro che desiderano indossare un look extra chic e unico, per creare abbinamenti che lasciano il segno e d’effetto. Solo averle ai piedi, infatti, fa la differenza e rende un outfit estremamente elegante e dall’effetto wow assicurato. E, nota aggiuntiva, le celeb le adorano: da Kate Moss a Csaba Della Zorza, passando per Alena Seredova sono in tantissime ad averle sfoggiate negli ultimi anni.

Friulane, come sono le originali

Come ogni capo o accessorio di successo anche le Friulane sono state realizzate da tantissimi marchi diversi, ma come sono le originali? Quelle del passato venivano realizzate a mano utilizzando pezzi di stoffa per la copertura, mentre la fodera interna era fatta di scampoli di sacchi, la suola infine con i copertoni delle ruote delle biciclette.

Oggi ci sono alcuni marchi che le creano proprio seguendo gli antichi procedimenti, quindi rigorosamente a mano, colorate e in velluto.

Infatti, una delle peculiarità di queste scarpe è quella di essere proposte in tantissimi colori diversi: da quelli più classici e versatili come il nero, fino a quelli più intensi e vibranti come il verde, il turchese, il giallo ocra o l’arancione. Anche i tessuti cambiano e si possono trovare con fantasie o forme leggermente differenti, ma chiaramente sempre minimal.

Quando si usano le Friulane?

Desiderate tantissimo avere delle Friulane, ma non sapete quando usarle? Le occasioni per sfoggiare queste scarpe, che sono un ibrido tra ballerine e babbucce, sono davvero le più disparate.

Si possono sfoggiare in contesti diversi: sono perfette per un aperitivo o una cena, ma anche per una passeggiata, si possono indossare in ufficio, oppure abbinare in maniera casual per uno street style d’effetto.

Il loro utilizzo dipende anche dalle stagioni e dai modelli: le classiche Friulane sono in velluto e avvolgono il piede, quindi adatte alle mezze stagioni, ma nulla ci vieta di sfoggiarle anche in estate. Inoltre, oggi si trovano anche in tessuti più leggero, il che le rende perfette per essere indossate anche con le temperature più elevate.

I tanti modelli diversi, poi, le rendono calzature versatili da indossare in tante occasioni diverse. Senza dubbio regalano al look un tocco di eleganza e raffinatezza senza tempo, non sono sfacciate, ma si fanno notare e sono diventate un must have sia in situazioni formali sia per il tempo libero.

Quindi le Friulane si possono tranquillamente usare per un’uscita con le amiche, per un brunch speciale, per una cena, una passeggiata in città o per andare al lavoro. E come le celeb insegnano sono un accessorio estremamente chic.

Come abbinarle

Essendo scarpe molto minimal, le Friulane si possono abbinare davvero con tutto, l’unico accorgimento è quello di stare attenti ai colori: vanno bene i contrasti, ma non si possono mescolare troppe sfumature diverse.

Si possono indossare con abiti lunghi, gonne corte, pantaloncini o pantaloni lunghi: bisogna saper scegliere la tinta in base al resto dell’outfit e il risultato sarà davvero di gusto e sorprendente.

Sono color blu d’oltremare le Friulane di GDreams, comodissime, di alta qualità e a un prezzo decisamente abbordabile.

Fonte: Amazon

Quando si acquistano va ricordato di prenderle del numero giusto, poiché con l’uso questa tipologia di scarpe tende ad allargarsi. Si possono abbinare con un abito lungo e morbido, magari di un colore a contrasto come il ciclamino, oppure neutro come il panna che in estate è davvero perfetto. Favolose, poi, con un look marinaro nei toni del bianco e del blu per un effetto bon ton assicurato.

Friulane di GDreams Scarpe blu d’oltremare per un effetto bon ton assicurato

De Fonseca, invece, propone un modello morbidissimo in tre colori: verde malachite, rosso e nero. Sono scarpe adatte a ogni stagione, anche queste con la suola in gomma di bicicletta, come da tradizione.

Fonte: Amazon

Sono adatte a essere indossate con pantaloni slim e un po’ corti, indossati con una maglia ampia e morbida e, se la temperatura è più bassa, un blazer.

Friulane di De Fonseca Scarpe perfette per un pantalone slim e un blazer

Classiche, blu acceso, cucite a mano e adatte a ogni look sono le Friulane proposte da La Tranquillina.

Fonte: Amazon

Sono realizzate in velluto di cotone al cento per cento e cucite a mano: un sogno se indosate con un completo giacca e pantalone dai toni neutri, infatti sono l’accessorio perfetto per regalare un tocco di colore.

Friulane La Tranquillina Classiche e dal colore molto acceso per dare un tocco unico al look

In oro laminato, ma anche in fantasia zebrata, in jeans con profili a contrasto fucsia, o in argento: per chi desidera un modello fuori dal comune la scelta perfetta sono le Friulane proposte da If.

Fonte: Amazon

Morbide e molto comode, regalano il classico effetto wow a ogni look. L’oro è un colore molto particolare, per questo va abbinato con i capi giusti: può essere perfetto, ad esempio, se indossato con un capo in jeans (pantaloni lunghi poco sopra la caviglia, gonna, oppure dei pantaloncini) e una maglia oversize bianca. A fare la differenza gli accessori giusti.

Friulane di If Scarpe in oro laminato per un look indimenticabile

Hanno un elegante fibbia a chiudersi sulla parte alta del piede le Friulane bordeaux proposte da La Tranquillina: con suola in gomma e cotone, chiusura pull on, sono cucite a mano e sono dotate di una finitura premium con tre strati di cotone vellutato.

Fonte: Amazon

Il modello, che ricorda le Mary Jane, è un po’ più particolare rispetto a quello classico e l’abbinamento perfetto è con una gonna al ginocchio, morbida e con una camicia slim per ricreare un look da ufficio in stile preppy che stia bene a ogni età.

Friulane di La Tranquillina Scarpe con chiusura pull on per un look da ufficio

Come lavarle

Le Friulane sono davvero un accessorio passepartout da avere nell’armadio: stanno bene con quasi tutto e sono perfette in tante stagioni diverse, dall’autunno alla primavera, senza dimenticare l’estate.

Vanno indossate senza calze, si adattano a gonne, abiti o pantaloni e, se si mixano i colori, possono creare look con contrasti interessanti. Essendo una calzatura molto facile da usare vanno anche pulite spesso, ma come si devono lavare?

Innanzitutto si può provare con la pulizia a mano: con un panno umido si può procedere con la detersione del velluto per rimuovere eventuali macchie che, se sono persistenti, si possono provare a eliminare con un po’ di sapone delicato.

Si possono anche lavare in lavatrice ma a patto di usare un programma breve, adatto ai delicati e con una centrifuga leggera. Poi si possono riporre sopra uno stendino, non alla luce diretta del sole o vicine a fonti di calore, ma all’aria aperta.

