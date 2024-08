Ipanema, le infradito cool dell’estate. I modelli più belli da acquistare subito online

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Cool e perfette per regalarci le giuste summer vibes: le infradito Ipanema sono l’ideale per affrontare la stagione estiva grazie a tantissimi colori, modelli e rifiniture.

Il bello di queste calzature è che sono comodissime, ma anche super resistenti. Si adattano a qualsiasi situazione (e look) trasformandosi nelle scarpe imperdibili da acquistare subito!

I modelli a disposizione sono davvero tanti, soprattutto online, dove grazie alle recensioni abbiamo costruito la nostra wishlist!

Ipanema, le infradito cool per l’estate

Considerate in passato come “semplici” scarpe da spiaggia, oggi le infradito sono una validissima alternativa a mules e sandali. Adorate dalle star (Jennifer Lawrence le ha persino sfoggiate sul red carpet) e compagne inseparabili di tante serate estive, le scarpe infradito sono un vero e proprio must have.

Le loro origini, d’altronde, sono piuttosto lontane. I primi modelli di infradito risalgono all’Antico Egitto quando sacerdoti e faraoni sfoggiavano questa scarpa durante le cerimonie.

D’altronde è impossibile non apprezzare una scarpa che lascia libero il piede quando le temperature si alzano, restando però comodissima ed essenziale. Dagli Egizi alle celebrity moderne, gli infradito non hanno mai smesso di vestire i piedi di tantissime persone.

Fra gli anni Novanta e Duemila, complice lo stile naked, sono diventate il modello imprescindibile per partecipare ad eventi mondani, andare in ufficio e al mare.

Le migliori infradito Ipanema da comprare online

Che tu sia a caccia di un modello essenziale oppure trendy, puoi trovare sempre lo stile di infradito perfetto per completare i tuoi look estivi. Dai modelli ultra flat con la suola di gomma a quelli chunky più spessi, passando per le infradito monocromatiche e quelle con fantasie particolari.

Infradito Ipanema Flat, comode e cool

Perfette per sentirsi comode in spiaggia come in città, le infradito flat offrono tantissime opzioni. I modelli Ipanema sono super resistenti – l’ideale per affrontare sabbia e salsedine con stile -, ma anche alla moda, con colori e fantasie particolari.

Come le infradito black&gold, caratterizzate da un semplice incrocio e super eleganti. Interamente in gomma, sono flessibili e ben rifinite, con un sistema anti-deformazione che le rende super resistenti.

Offerta Ipanema Schuhe Sandali infradito black and gold

Per chi ama l’essenzialità – sia al mare che in città – c’è invece il modello basic di infradito Ipanema. In gomma, solide ed esteticamente perfette, sono disponibili in tantissimi colori diversi, dal verde al nero, sino al rosa e al blu. Il must? Chi le ha provate nelle recensioni le definisce non solo belle, ma anche comodissime!

Offerta Ipanema infradito anatomico Infradito vari colori

Infradito Ipanema con zeppa

Non sai rinunciare ad un po’ di tacco nemmeno al mare? Allora le infradito con zeppa sono quello che fa per te. Il modello black, ad esempio, è comodissimo e al tempo stesso elegante, ottimo sia per la spiaggia che per la città.

Offerta Ipanema con zeppa Infradito con tacco black

Se cerchi un modello ancora più semplice (e colori neutri perfetti da abbinare con ogni outfit). Rosa cipria, antracite o nera, questa scarpa è sempre ottima per chi non vuole un sandalo rasoterra e cerca un infradito con un po’ di tacco.

Offerta Ipanema con zeppa Infradito con tacco black

Infradito gioiello Ipanema

Offerta Ipanema class con sfere Infradito Ipanema con sfere

Cerchi un modello di infradito che sia comodo, ma al tempo stesso molto chic? Ipanema è il marchio che fa per te! I modelli a disposizione sono davvero tantissimi, con rifiniture e colori particolari per creare abbinamenti spettacolari con i tuoi outfit da sera e da aperitivo.

Offerta Ipanema class infradito Infradito elegante Ipanema

Dal sandalo con le sfere, total black, a quello con gli anelli, sino al modello con inseriti color oro e quello nero più semplice: le opzioni a disposizione sono davvero tantissime e tutte super cool.

Offerta Ipanema marble sandal Infradito donna Ipanema

Infradito sporty chic Ipanema

Il tuo stile è sporty chic? Niente paura! Esistono diversi modelli di infradito ottimi per creare tanti look alla moda grazie a intrecci, inserti e stringhe particolari che avvolgono il piede senza perdere l’effetto naked che ci piace tanto!

Ipanema fashion sandal Infradito con chiusura a T

Fra i modelli più amati su Amazon, ad esempio, c’è l’Ipanema Fashion Sand. Un infradito super femminile e dallo stile easy. Total black, si adatta a qualsiasi occasione ed è particolarmente resistente. I materiali sono ottimi, con sistema anti-scivolo e cinghie metalliche. Il modello perfetto per affrontare i giorni in città e le serate al mare!

Offerta Ipanema flatform Infradito verde militare

Disponibile in tutti i colori dell’arcobaleno, questo sandalo by Ipanema è un vero e proprio must have. Un modello da comprare in tante sfumature per creare abbinamenti differenti.

Possiedono un sistema che ammortizza la camminata, per consentirti di indossarli tutto il giorno, mentre le stringhe sono rifinite in modo semplice, ma originale.

Come abbinare le infradito?

Considerate un passpartout, le infradito si possono abbinare in tanti modi diversi, declinando stili differenti. Se scegli le infradito Ipanema colorate, ad esempio, potresti sfoggiarle con un look total black.

Sono perfette anche con maxi canotte e crop top, abbinati a pantaloni a vita bassa straight e pantaloncini jeans. Adori i modelli gioiello? Usali con un maxi abito, leggero e fluttuante, insieme ad accessori in paglia. In questo modo sarai super chic in ogni occasione!

Le infradito flat, anche in gomma, sono l’ideale da abbinare ad outfit informali e casual, scegliendo top, jeans e camicie leggerissime. L’ideale per gli impegni quotidiani e per sentirsi a proprio agio anche quando fa molto caldo.

E se non ami il black per le infradito opta per l’oro. Il gold si accosta benissimo ad ogni look, anche in declinazione maschile, per sentirti stilosa in ogni occasione.

Ma gli abbinamenti non finiscono qui: le infradito sono perfette pure con le gonne midi e con spacco frontale, con le minigonne e con gli shorts. Abbinale a camicie a camicie in cotone bianco e blazer blu navy.

