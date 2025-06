Questa infradito con plateau è la nuova ossessione dell’estate. Vorrai indossare solo lei

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Infradito con plateau

Le infradito con plateau sono il nuovo trend dell’estate e dopo averle indossate una volta non potrai più farne a meno! Chi l’ha detto che le infradito devono essere bassissime per usarle solamente in casa oppure al mare?

Queste scarpe in realtà sono super versatili, soprattutto nella versione con plateau. Le più desiderate sono firmate Crocs e puoi trovarle su Amazon ad un prezzo scontato. Costano infatti solamente 32 euro con uno sconto del 16%.

Offerta Crocs Platform Infradito con il plateau

Realizzate con la tecnologia Free Feel, queste calzature sono senza cuciture, morbidi e flessibili, oltre che bellissime. Hanno una tomaia “Feels like Nothing At All” che si muove insieme al piede, offrendo una vestibilità leggera e priva di restrizioni.

Il risultato sono infradito comodissime, ma anche alla moda, con un design morbido e flessibile, che regala una sensazione di galleggiamento nella zona superiore del piede, movimento illimitato e un grandissimo comfort.

Senza contare la possibilità di scegliere fra tantissimi colori. Su Amazon puoi trovare le Crocs infradito con plateau in rosa cipria o beige, ma anche lilla, azzurro, blu e con brillantini per una serata speciale.

Come abbinare le infradito con plateau

Le infradito con pleateau sono di moda. Sì, ma come abbinarle? Una domanda che si fanno in tanti, frenandosi di fronte alla possibilità di acquistare queste scarpe super di tendenza.

In realtà abbinare le infradito è molto più facile di quanto pensiamo, soprattutto perché ormai da tempo queste calzature hanno perso il loro legame con l’ambiente balneare, diventando – al contrario – scarpe da sfoggiare ovunque.

Partiamo da un presupposto importante: le infradito con plateau sono le alleate perfette per affrontare l’estate in città. Sono fresche, comode e si indossano in un secondo, senza stressare il piede e garantendo massimo comfort per tutto il giorno.

L’importante è abbinarle nel modo giusto. Se cerchi un look casual, ad esempio, prova a sfoggiare le tue infradito con pantaloni larghi e una camicia lunga, aggiungendo accessori decisi come grandi occhiali scultorei e una borsa a mano.

Cerchi un look più particolare? Allora punta su mini abiti colorati, ma eleganti, shorts in cotone accostati a camicie trasparenti e pizzo. Il risultato ti sorprenderà! Non solo: le infradito con plateau si possono (e si devono) indossare anche la sera.

Potresti usarle, ad esempio, per regalare un tocco di originalità ad un look total black. Indossa una gonna lunga e leggera, con spacco, abbinandola ad un body aderente nero. Il resto lo faranno le infradito e, ovviamente, il tuo beauty look!

Adori l’estetica Y2K? Allora usa le infradito come si faceva nei primissimi anni Duemila, accompagnandole con un paio di pantaloni cargo e un top, senza dimenticare una bandana annodata fra i capelli.

Guai a chiamarle ciabatte! Le infradito con plateau sono ciò che ti serviva per svoltare ogni look. Puoi usarle con un maxi dress, ad esempio, scegliendo colori in contrasto oppure si abbina alla perfezione ad una gonna midi e t-shirt. Provala pure con un bel tailleur in lino oppure con pantaloni ampi eleganti per stupire e sdrammatizzare il tuo look.

