Le ciabatte più cool (e comode) dell’estate omaggiano i cartoni dell’infanzia. E sono in offerta

Le ciabatte più cool dell’estate? Sono quelle che omaggiano i cartoni dell’infanzia e si possono sfoggiare in ogni occasione, sentendosi super originali!

Comode e funzionali, le infradito sono le scarpe da indossare per tutta la bella stagione, soprattutto in vacanza e – aggiungiamo – soprattutto dopo aver trascorso mesi con scarpe chiuse e scomode.

Ma liberare i piedi dalla costrizione delle calzature non significa affatto non essere alla moda. Anzi, su Amazon si possono trovare in offerta le infradito più desiderate del momento. Si tratta della Havaianas ispirate ai cartoni della Disney, da Topolino al Re Leone, passando per Tom&Jerry sino a Pippo.

Con suole antiscivolo e unisex, queste infradito sono resistenti e confortevoli. Dotate di una suola in gomma anti-scivolo e di cinturini morbidi, hanno un design ergonomico che le rende perfette da sfoggiare in qualsiasi occasione.

Non hanno bisogno di una particolare manutenzione e puoi indossarle ogni volta che vuoi, dalla spiaggia a casa sino alle passeggiate con il cane. L’ideale per chi vuole unire comfort ad un paio di infradito super originali.

Le migliori infradito ispirate ai cartoni (in offerta)

Ad esempio: sei un fan de Il Re Leone? Allora non puoi perderti le infradito con Scar, Simba e Mufasa. Unisex, su Amazon costano solamente 16,22 euro grazie ad uno sconto da cogliere al volo!

Nella vita ti senti un po’ Minnie? Allora avrai l’imbarazzo della scelta! In offerta su Amazon infatti si possono trovare tantissimi modelli di infradito Havaianas ispirati al mondo Disney di Minnie.

Per le più romantiche ci sono le infradito rosa e viola con Minnie Mouse.

Offerta Infradito Havaianas Minnie rosa Infradito ispirate ai cartoni

Se desideri qualcosa di minimal, ma comunque d’effetto, non perderti la versione con il logo di questo personaggio Disney nei colori nero, rosa e bianco.

Infradito Havaianas Minnie Infradito ispirate ai cartoni

Favolosi anche i modelli colorati. Prima di tutto quello giallo, rosa e viola, decorato con simpatici disegni.

Ma anche quelle rosa cipria e fucsia che trovi scontate addirittura del 25% e paghi poco più di 17 euro, per una scarpa davvero di qualità.

Che dire invece delle Havaianas con Minnie, Topolino, Pippo, Pluto, Paperino e Paperina, perfette per chi non sa quale personaggio scegliere e li vorrebbe tutti.

I colori delle infradito poi sono stupendi: accesi e perfetti per l’estate. Il costo? 13,50 euro con lo sconto super del 25%.

Offerta Infradito Havaianas Disney personaggi Infradito ispirate ai cartoni

E non è finita qui, perché grazie ad Havaianas è possibile sfoggiare ai piedi i propri cartoni preferiti non solo Disney. Le infradito di Tom&Jerry, ad esempio, costano solo 13,50 euro, sono coloratissime e divertenti con stampate le facce buffe del topo e del gatto più famosi di sempre.

Offerta Infradito Havaianas Tom&Jerry Infradito ispirate ai cartoni

Infine se sei un fan di Harry Potter non puoi perderti le Havaianas ispirate al mago più famoso del cinema. Bianche e nere, con elementi iconici che raccontano il personaggio protagonista della saga di J.K. Rowling, queste infradito sono perfette per raccontare la propria passione.

Sono comodissime e cool, in più sono unisex e costano solamente 15,63 euro!

