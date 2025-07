L’iconica ciabatta dell’estate, in versione sandalo, è l’unica cosa che vorrai indossare fino a settembre

GettyImages Havaianas Twist Plus sconto amazon

Le Havaianas rappresentano la risposta perfetta alle trend estivi 2025: celebrità come Gigi Hadid, Kendall Jenner e Jennifer Lopez hanno rilanciato il trend delle flip‑flop come accessorio di moda vero e proprio, valorizzando comfort e stile in maniera democratica.

L’evoluzione fashion delle classiche infradito brasiliane sono le Havaianas Twist Plus, modello rappresenta il perfetto connubio tra comodità, design contemporaneo e quel tocco glam che non può mancare nei look estivi più curati. A differenza del modello tradizionale, Havaianas Twist Plus si distingue per il cinturino incrociato alla caviglia e il ”finto” nodo frontale, una soluzione stilistica che unisce eleganza e funzionalità. Il dettaglio twist dona al piede una linea più slanciata, quasi da sandalo, trasformando una semplice infradito in un accessorio di stile perfetto anche per le serate estive.

Realizzate in gomma resistente e flessibile, impermeabile e antiscivolo, tipica del brand, queste infradito mantengono l’inconfondibile comfort Havaianas, garantendo al piede leggerezza e traspirabilità anche nelle giornate più calde. Il cinturino regolabile assicura una calzata stabile e personalizzabile, ideale per chi è sempre in movimento ma non vuole rinunciare allo stile mentre la suola leggera e flessibile assicura comfort prolungato .

Non da meno, il cinturino incrociato alla caviglia che slancia la figura, offre stabilità e aggiunge un tocco chic rispetto alle infradito tradizionali.

Versatilità da mattina a sera

Disponibili in una gamma di colori dai neutri eleganti ai toni vivaci – come rosato, nero e panna – le Havaianas Twist Plus si adattano perfettamente a ogni outfit. Perfette con un caftano leggero in spiaggia, con un paio di shorts in denim per un pomeriggio in città, o abbinate a un maxi dress per un aperitivo al tramonto, queste infradito elevano ogni look senza sforzo.

Su Amazon, le Havaianas Twist Plus sono attualmente disponibili nelle varianti cromatiche rosa-panna e nera:

Nero: un classico senza tempo, raffinato e abbinabile a tutto. Sono ideali per look urbani minimal, sdrammatizzando outfit formali come pantaloni palazzo o abiti fluidi estivi.

Rosa‑panna (Crocus Rose/Silk Rose): un tono delicato e femminile, perfetto per look soft e tonalità chiave estive. Aggiungono un mood luminoso e romantico, perfetto con caftani, abiti lunghi o tute leggere per occasioni giorno e sera.



Con un prezzo accessibile e una produzione che rispetta gli alti standard qualitativi del brand brasiliano, Havaianas conferma ancora una volta il suo impegno per una moda democratica e consapevole. Inoltre, grazie alla loro durabilità, le Twist Plus rappresentano una scelta sostenibile per chi cerca calzature di lunga durata, senza compromessi sullo stile.

