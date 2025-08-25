Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Getty Come indossare le iconiche infradito

Le possiamo indossare come vogliamo, abbinandole a uno street style, oppure per andare in spiaggia, ma anche con un look più elegante per giocare con i contrasti. Sono le iconiche infradito Havaianas, nella versione Slim Flatform: molto più eleganti, slanciano la figura e sono super comode. Adatte anche alle mezze stagioni, quando le temperature scendono ma sono ancora gradevoli.

La loro versatilità le rende l’accessorio da avere e da sfruttare questa estate e anche la prossima. Ora le possiamo acquistare a un prezzo super piccolo dal momento che sono in offerta. E, poi, le possiamo utilizzare ogni volta che vogliamo.

Offerta Havaianas - Slim Flatform Infradito comode ed eleganti con platform

Come abbinare le Havaianas Slim Flatform

Abbinare le Havaianas modello Slim Flatform è davvero semplice perché di tratta di scarpe davvero minimal, ma al tempo stesso capaci di dare un tocco di carattere e spensieratezza a ogni look.

La differenza con il classico modello di Havaianas, ma anche con molti degli altri, sta nel fatto che hanno un piccolo plateau e questo dettaglio le rende ancora più versatili. Possono abbinarsi benissimo a un vestito, anche elegante, regalandogli un tocco di carattere. Oppure si possono indossare insieme a pantaloncini e t-shirt basic, uno street style molto casual adatto anche alla spiaggia o al lago. E nulla esclude di usarle anche con outfit più eccentrici e fantasiosi.

Perfette in estate, si adattano anche alle mezze stagioni diventando la scarpa adatta nelle giornate più calde e da indossare con pantaloni lunghi e giacca leggera.

Amazon

Insomma, sono l’accessorio cool quasi per ogni stagione, per dare una svolta ai nostri look e che ora possiamo acquistare a un prezzo davvero conveniente.

Le caratteristiche delle iconiche infradito

Le Havaianas modello Slim Flatform coniugano lo stile dei modelli del brand, che risulta molto sportivo, vivace e confortevole, all’eleganza di un plateau che slancia la figura e che le rende l’accessorio indispensabile da sfoggiare nelle situazioni più disparate.

Hanno la suola in gomma, con un plateau che presenta un’altezza di due centimetri e mezzo e risultano comode e leggere: quando le si indossa sembra quasi di non avere nulla ai piedi.

Inoltre, sono durevoli: queste infradito promettono di resistere al calore, di essere antiscivolo e impermeabili, tutti aspetti che le rendono l’accessorio ideale da indossare nelle situazioni più disparate, come un aperitivo in spiaggia o una festa in piscina, magari con un look che gioca con le trasparenze, ma nulla ci vieta di usarle anche per una passeggiata o una sessione di shopping in città con abito chemisier.

Come capire quale taglia fa per noi? Il brand suggerisce di prendere un foglio e posizionarlo sul pavimento e vicino al muro. Effettuato questo passaggio, si pone il piede sopra la carta avendo cura di fare in modo che il tallone combaci con il muro. Poi si deve segnare il punto in cui arriva la punta del piede e misurare i centimetri. Questo ci permette di consultare la tabella e capire qual è la misura più adatta a noi!

E le recensioni sono numerose, di queste molte sono positive e sottolineano il fatto che si tratta di un accessorio comodo, con un aspetto gradevole e di alta qualità.

