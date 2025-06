Il kimono da indossare in spiaggia, ma anche in piscina o di sera, è il capo versatile di cui non si può proprio fare a meno

Amazon Kimono da mare in pizzo, il capo da indossare in spiaggia

Chic anche in spiaggia? Ci sono dei capi che sono la soluzione ottimale per sentirsi bene anche quando si indossa il costume, al mare o in piscina.

Magari per pranzare, o prendere un aperitivo dopo una giornata di relax, al posto del più classico pareo si può scegliere di osare un po’ con un capo trasparente, sensuale ed elegante. Si tratta di un kimono in pizzo che promette di diventare la nostra nuova ossessione dell’estate e il “mai più senza” di tutti i nostri outfit.

Leggero, regala un effetto vedo non vedo che dona una dose extra di eleganza e sensualità, diventando il capo ideale anche da indossare a una festa in spiaggia. Ora il kimono in pizzo di Colornival lo trovi a un prezzo pazzesco.

Offerta Colornival kimono in pizzo Il capo favoloso per essere perfette anche in spiaggia

Kimono in pizzo, il capo per essere pazzesche in spiaggia

C’è il più classico pareo, che si può legare nei modi più disparati lasciando viaggiare la fantasia, oppure c’è chi sfoggia una camicia leggera da tenere aperta: il look da spiaggia non è composto solo da costume, occhiali da sole e ciabatte, ma passa anche per altri capi da sfoggiare quando si sorseggia un aperitivo, o si decide di pranzare, che sono la soluzione perfetta per sentirsi favolose. Come il kimono in pizzo di Colornival che regala una dose extra di sensualità e di eleganza.

Innanzitutto, è un po’ trasparente e l’effetto vedo non vedo è quello che cerchiamo per essere sensuali, in più il tessuto (realizzato al 100% in poliestere) è leggero e traspirante, quindi, risulta perfetto anche per affrontare le giornate più calde senza il timore di soffrire le alte temperature.

Poi, oltre al pizzo, ha anche delle bellissime frange che lo rendono il capo alla moda che non smetteremo di aver voglia di indossare. Se tutto questo non bastasse è versatile: non solo lo si può indossare sopra il costume, ma anche la sera sopra un abito per regalargli un tocco di carattere.

Magari sopra un vestito basic, di quelli che non devono mai mancare nel nostro armadio e che diventano il capo passe-partout da abbinare con qualsiasi altra tipologia di abbigliamento.

Come indossare il kimono dell’estate

È il capo dell’estate: un kimono che possiamo sfruttare in ogni occasione e che va indossato in tanti modi differenti.

Ad esempio, con un costume intero, anche fantasia, oppure con un due pezzi di tutte le fogge e forme. Infatti, il colore bianco lo rende adattabile e abbinabile davvero con ogni nuance e sfumatura.

Si tratta di uno di quei capi che vanno assolutamente messi in valigia perché, se in spiaggia ci regalano lo stile giusto, la sera donano un tocco di sensualità a ogni outfit. In pizzo e con le frange, si abbina a uno slip dress, ma anche a pantaloni e top.

Inoltre è stato pensato per stare bene a tutte: infatti è ampio, lungo e in un’unica taglia. Progettato con l’apertura sul davanti, si può anche scegliere di chiuderlo con una cintura, per giocare un po’ con gli accessori. Il tessuto è morbido e scivola sulla pelle, risultando molto leggero e comodo.

Il capo che tutte noi vorremmo indossare in spiaggia, ma non solo. Ora a un prezzo mai visto.

