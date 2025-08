Amazon Il costume intero che esalta ogni fisico

Sentirsi a proprio agio in ogni situazione passa anche da ciò che scegliamo di indossare. Questo vale per la città, per la montagna e per le giornate di mare o piscina. Scegliere qualcosa che risalta il nostro corpo è la scelta migliore, soprattutto in spiaggia dove si possiamo sentire più esposte e magari più insicure rispetto al solito.

E allora via libera a un costume intero che non solo mette in risalto il nostro fisico, ma ci aiuta ad apparire ancora più belle. È intero, ha un’arricciatura nella zona dei fianchi e della pancia e una particolare scollatura sulla schiena. Per risultare chic anche sulla spiaggia, al lago oppure in piscina. Ora questo capo di Cupshe si può acquistare con un piccolo sconto.

Costume intero Cupshe Un modello che esalta il fisico e ci fa sentire chic

Il costume per sentirsi favolose in spiaggia

Quando si passano lunghe giornate estive in spiaggia, in piscina o al lago, la prima cosa a cui si pensa è quella di scegliere un costume che non solo sia adatto, ma anche che ci faccia stare bene e ci faccia sentire favolose. Ecco che ci sono alcuni modelli pensati proprio per esaltare le nostre forme, come quello di Cupshe con punti di forza ben definiti.

A partire dalla scollatura dritta, che lo rende super chic. Nella schiena ha una piccola scollatura rettangolare con dei lacci, che risulta molto particolare.

E le spalline sono regolabili per rendere la vestibilità perfetta. Un’altra sua peculiarità è data da una leggera arricciatura nella zona dei fianchi e della pancia, che lo rende più morbido regalando un fisico ancora più bello.

È un costume che regala un aspetto elegante, ma senza risultare troppo basic, grazia a una scollatura sulla schiena decisamente particolare e intrigante. Il capo immancabile per fare un figurone in estate e da acquistare con un piccolo sconto.

Costume intero Cupshe Un modello che esalta il fisico e ci fa sentire chic

A tutto questo si aggiunge anche il fatto che è dotato di imbottiture removibili, per adattarsi a ogni tipologia di esigenza.

Il costume intero che esalta il fisico è il capo immancabile dell’estate

Questo costume intero di Cupshe è tutto ciò di cui abbiamo bisogno questa estate per sentirci al meglio in spiaggia, ma anche in piscina o al lago. Elegantissimo da solo, si abbina in maniera molto semplice a un pareo o a un kimono per risultare ancora più chic (magari di pizzo, che regala quell’effetto vedo non vedo davvero intrigante).

Sta bene a ogni tipologia di fisico andando a enfatizzare il seno, ma senza risultare eccessivo, e ci fa focalizzare sulla schiena grazie a una scollatura sensuale e particolare.

La fantasia, poi, è davvero strepitosa con colori tenui che esaltano l’abbronzatura. Ma per chi preferisce altre nuance, o per chi ama i capi tinta unita, si trova anche in queste varianti.

Il materiale con cui è stato realizzato è un mix di poliammide (80%) e di elastan (20%), il consiglio è quello di lavarlo a mano. E se tutto questo non bastasse, questo costume intero di Cupshe è molto amato come dimostrano le numerose recensioni positive. Ora lo possiamo avere a un prezzo scontato.

Costume intero Cupshe Un modello che esalta il fisico e ci fa sentire chic

Sconti, capi da avere e occasioni da non perdere: se ti interessa la moda iscriviti al nostro canale Telegram dedicato e resta aggiornata.