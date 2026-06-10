Bikini e perline: il mix and match perfetto dell’estate è già il trend che ci farà impazzire

I bikini con perline sono la nuova ossessione che ci farà impazzire quest'estate? Sei pronta per provarli tutti?

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Bikini con perline di tendenza

Il must have dell’estate 2026? Senza dubbio i bikini gioiello. Un pezzo da mettere in valigia e da sfoggiare non solo al mare, ma anche nei party in piscina e agli aperitivi sulla spiaggia per sentirti semplicemente favolosa.

Non solo sandali, top e gonne, quest’anno le perline sono le grandi protagoniste dei costumi. Il dettaglio giusto per impreziosire due pezzi e costumi interi, rendendoli semplicemente unici. Che si tratti di una perla grande, incastonata nella scollatura oppure di perline colorate nei laccetti, il bikini di quest’anno impone la presenza di perline, sia colorate che dorate o argentate. L’ideale per far risaltare l’abbronzatura e per rendere questo capo un must have, ma soprattutto una dichiarazione di stile.

I bikini con perline da comprare subito

Il bello dei costumi gioiello, con perline e charm, sta nella capacità di trasformarsi in un pezzo prezioso pensato per brillare al sole e diventare super cool. Caratterizzato da un equilibrio perfetto fra lusso discreto e sensualità, il costume con perline regala un pizzico di couture al tuo look beachwear, rendendolo versatile e seducente.

I bikini e costumi interi con perline, da quelli con stampe colorate ai modelli monocromatici, si possono infatti indossare non solo in spiaggia, ma anche come mini top, con pantaloni in lino oppure parei, per un pranzo sulla spiaggia oppure un cocktail al tramonto.

Se il due pezzi con le perline rappresenta la combo perfetta, puoi puntare anche a modelli interi oppure cut out. Il bello di questi costumi è che puoi sfoggiarli anche come body nelle serate estive, abbinandoli con gioielli al collo o bracciali che possano richiamarne lo stile.

Il risultato? Un look cool e fresco che ti permette di essere impeccabile anche di fronte agli inviti last minute. Sei in spiaggia e ti propongono un aperitivo al beach club al tramonto? Non avrai bisogno di cambiarti perché con il tuo bikini con perline sarai già perfetta!

Che modello scegliere? In questo caso c’è davvero l’imbarazzo della scelta a seconda del tuo stile e da ciò che vuoi esprimere.

Il bikini con perline sul top, ad esempio, esprime carattere e sa farsi notare. Minimal nella parte inferiore e massimalista in quello superiore, questo bikini è favoloso in qualsiasi colore. Risalta l’abbronzatura e fa brillare la pelle, rendendoti splendida. Abbinalo a dei pantaloni morbidi in cotone oppure ad una camicia oversize leggerissima, per essere cool nelle sere d’estate.

Cerchi qualcosa che sia ancora più particolare? Allora opta per un modello con perline sui laccetti e nella parte superiore. Discrete, ma capace di farsi notare, rendono unici i tuoi bikini preferiti, da quello classico black a quello bicolor per creare un contrasto perfetto con la tintarella.

Senza dimenticare i costumi interi con cut out. In questo caso le perline sotto il seno sono il dettaglio che serviva per rendere unico e super femminile questo capo cardine del beachwear.

Costume con perline Generisch Costume cut out con perline