Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages I gioielli da spiaggia sono la tendenza dell'estate 2026

I gioielli non si indossano solo in città per dare risalto al look, ora si sfoggiano anche in spiaggia o a bordo piscina. Sì, hai letto bene, i bijoux possono fare la differenza nella tua mise da mare, perché è vero che less is more, ma è anche vero che ogni tanto uno strappo alla regola è concesso. Se poi consideriamo che collane, bracciali & co. vanno a dare un twist in più al tuo outfit perché rinunciarci? Ovviamente non stiamo parlando di gioielli preziosi, ma di alternative più economiche e pop che si sposano bene con lo spirito estivo quindi via libera a versioni colorate e fresche.

Dato che selezionare i gioielli giusti e di tendenza non è cosa da poco abbiamo spulciato i social e gli outfit delle celebs e abbiamo trovato 6 tendenze che questa estate spopoleranno in spiaggia – ma anche in città se vuoi – da mettere subito in valigia e che renderanno il tuo look vacanziero fresco e spensierato ed esalteranno gli outfit urbani.

La cavigliera è molto più di un accessorio

Ogni anno allo scoccare dell’estate ritorna timidamente per poi affermarsi nel resto dei mesi come accessorio più cool e femminile a cui persino le celebs non dicono di no. La cavigliera è una vera e propria dichiarazione di stile da indossare in spiaggia o in città e a dirlo non siamo solo noi, ma la regina delle tendenze, Hailey Bieber, che la indossa anche in città.

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Se ancora sei incerta se indossare o meno questo accessorio ti sveliamo che la spiaggia è il suo habitat naturale: indossata a piedi nudi sul bagnasciuga aggiunge un tocco in più al tuo look, la differenza la fa all’ora dell’aperitivo quando la abbini a sandali flat o espadrillas, aggiungendo quel tocco luminoso che ti svolta l’outfit.

Scegliere un solo modello sembra quasi impossibile perché ci sono diverse versioni del bracciale alla caviglia: una semplice catenina (magari in oro o argento) con piccoli charms è la scelta easy per la spiaggia. Conchiglie, fili di corda intrecciate invece sono la variante boho da indossare a bordo piscina e da sfoggiare all day. Quella con perline, cristalli o pietre preziose invece è per le serate importanti abbinata ad abiti lunghi.

EHDWXVZM Cavigliera con fiorellini

Aucuu Cavigliera con perline

JSTHHTT Cavigliera argento

La collana con perline è la scelta boho

Subito dopo la cavigliera, nella lista dei gioielli da spiaggia c’è lei: la collana di perline. Sì proprio quella che indossavamo da bambine spesso realizzata da noi. Ora quell’accessorio fanciullesco si è elevato e ha assunto anche un’allure boho. Cosa vuol dire? Che puoi indossare uno o più fili di perline colorate con il bikini tra un tuffo e l’altro, tanto non si rovinano. Puoi continuare a tenerle al collo anche di sera perché sono bellissime con un abito lungo a balze o con una canotta e una gonna lunga in perfetto stile bohémienne.

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Se come noi sei una fan di questo accessorio, le tendenze ci sorprendono sempre e ora puoi indossarla anche in città con una blusa o una t-shirt. Che sia in spiaggia o in ambito urban, il nostro consiglio è di puntare su una a giro collo, altrimenti se vuoi avere un look in pieno stile estivo sovrapponi pure più collane di varie lunghezze con texture differenti.

SULIUDAJI Collana perline

COYUN Collana perline girocollo

Hanary Collana perline vintage

COOLSTEELANDBEYOND Collana perline multifilo

Le collane si indossano anche in vita

I gioielli da spiaggia hanno in comune una caratteristica che li distingue dai classici bijoux: sono femminili e a incarnare al meglio questo aspetto sono le belly chain. Conosciute anche come collana da vita, è la catenina da indossare come una cintura per esaltare il punto vita.

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Perfetta con un bikini o con il costume intero, le belly chain devono essere sottili, singole o con multifili arricchite da charms perché questo è il gioiello da spiaggia che risalta al meglio se sfoggiato nella sua versione minimal.

Non solo in spiaggia, la cintura può essere anche abbinata a un copricostume o a una gonna lunga: vale nuovamente la stessa regola, punta su un modello essenziale e poco appariscente per non sovraccaricare il look.

ZOERAY Collana in vita multifilo

MELLIEX Collana in vita color oro

ZOERAY Collana in vita minimal

YUEXNKO Collana in vita a tema marino

I gioielli da spiaggia si ispirano agli anni ’90 con le collane choker

Poteva l’influenza anni ’90 risparmiare i gioielli da spiaggia? Ovviamente no, quindi se hai vissuto quel decennio e sei una nostalgica questa estate in riva al mare puoi sfoggiare le collane choker. Sì, proprio il cordino solitamente nero, ma va bene anche colorato arricchito da uno o più charms.

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La tendenza che ha conquistato anche la Gen Z adesso però la vediamo modernizzata quindi ai classici pendenti essenziali si affiancano anche quelli più sbarazzini come pietre colorate e ciondoli che si illuminano. Insomma la moda Nineties spopola anche in città, perché il choker è un gioiello intramontabile che sta bene in ogni contesto.

PROSTEEL Collana girocollo

SULIUDAJI Collana choker

Manfnee Collana choker colorate

KOLZEMV Collana choker charms

I bracciali rigidi sono i gioielli da spiaggia pop

I bracciali rigidi sono un grande classico in estate che come le collane choker guardano al passato, ma questa volta in particolare agli anni ’80. Divertenti, con colori vivaci e stile bold sono la scelta pop da indossare in riva al mare e dare una marcia in più anche al costume più essenziale. In resina o in vetro possono essere monocromatici o con disegni, l’importante è che siano vivaci.

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Il consiglio è di mixare colori, forme e dimensioni differenti mantenendo un equilibrio tra di loro senza eccedere perché va bene essere trendy, ma non dobbiamo sacrificare l’abbronzatura e trovarci a fine giornata con antiestetici segni bianchi al polso.

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Le conchiglie diventano dei preziosi gioielli da spiaggia

Le conchiglie ci fanno pensare immediatamente al mare e alla spiaggia, allora perché non sfruttarle come un gioiello? Quella che può sembrare una scelta scontata quasi banale, in realtà può cambiare totalmente l’aspetto del tuo look da spiaggia. Qui infatti non parliamo di un solo gioiello con conchiglia, ma di una vasta selezione di bijoux. Ci sono collane, orecchini e bracciali da indossare tutti insieme o selezionando solo un gioiello rispetto a un altro, dipende tutto da te e dall’estetica che vuoi ottenere.

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Le conchiglie poi sono perfette anche fuori dalla spiaggia, tanto da diventare il punto di forza del tuo look urban. In questo caso sostituisci le classiche conchiglie con charms a forma di questo elemento, una soluzione di tendenza perfetta se desideri maggiore sobrietà.

YEAMLTE Bracciali con conchiglie

JEYORZY Collana con conchiglie

IHLOOTD Orecchini con conchiglie

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