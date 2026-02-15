Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Tiare, chocker, diamanti e brillanti: i gioielli visti su Bridgerton 4

Cari, gentili lettori… Il binge-watching non è ancora finito, e, ammettiamolo, l’attesa del finale di questa quarta stagione si sta facendo attendere più del dovuto. Ma se le vicende amorose dei Bridgerton ci hanno tenuto incollate allo schermo, sono stati i costumi e, soprattutto, i gioielli a rubare letteralmente la scena. Se nelle stagioni passate abbiamo ammirato la delicatezza dei primi amori, Bridgerton 4 ha portato in scena una maturità stilistica che si riflette in gioielli dal carattere deciso. Dai simboli di potere delle matriarche ai pegni d’amore segreti delle nuove coppie, l’estetica di quest’anno abbandona la timidezza per abbracciare forme più strutturate e luminose.

Per portare un pò di luccichio d’altri tempi anche a casa nostra, abbiamo analizzato ogni fotogramma per individuare le tendenze chiave direttamente dalle protagoniste della serie più chiacchierata del momento. Mettiti comoda e prepara il carrello, anzi, la carrozza!

Prima di continuare: su Telegram abbiamo tre canali aggiornati ogni giorno con le migliori offerte selezionate dalla redazione. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tecnologia -> Clicca qui

Offerte per la Casa -> Clicca qui

Offerte Moda e Bellezza -> Clicca qui

Parure da sogno: l’armonia di collane, orecchini e bracciali che fanno bling bling

Se c’è una lezione di stile che questa stagione ci ha impartito, è che il “less is more” non appartiene all’era dei Bridgerton. Le nuove puntate hanno sancito il ritorno trionfale della parure coordinata, ma con un twist più audace.

Abbiamo visto le protagoniste sfoggiare collane importanti, spesso a più fili o con pendenti centrali geometrici, abbinate rigorosamente a orecchini che ne richiamano il design.

Fdeety Parure gioielli pietre blu e strass

FFWTPI Parure con zirconi

Gkaopi Parure gioielli con perle e strass

Per copiare il look, puntate su orecchini pendenti a goccia che sfiorano le spalle abbinati a collier che riempiono la scollatura.

Non si tratta solo di abbinare i colori, ma di creare una cornice luminosa attorno al viso. Che optiate per cristalli chiari per il giorno o pietre scure e misteriose per la sera, la regola d’oro post-visione della quarta stagione è una sola: mai uscire con il collo “nudo” se i lobi sono adornati, e viceversa.



Away Set orecchini pendenti e collana con strass

XFSRG Set orecchini pendenti e collana con zirconi oro e strass

Ever Faith Set orecchini pendenti e collana a grappolo floreale

Anelli: sigilli e dichiarazioni di stile

Le inquadrature sulle mani intrecciate durante i balli ci hanno fatto sognare, ma ci hanno anche mostrato una precisa tendenza in fatto di anelli. Dimenticate le fedine invisibili: la moda lanciata da Bridgerton 4 vuole anelli protagonisti.

I modelli a fascia larga lavorata e i cocktail rings con pietre colorate incastonate in montature elaborate sono i nuovi must-have.

Chic Silver Anello argento 925 regolabile a forma di cuore

Bellitia Jewelry Anello vintage placcato oro

C’è una forte attenzione ai dettagli vintage: bordi perlati, lavorazioni in filigrana e pietre dal taglio marquise o ovale. La tendenza invita a giocare su più dita: un anello importante all’anulare bilanciato da un design più sottile ma prezioso all’indice. Sono piccoli scrigni di eleganza da portare sempre con sé, perfetti per gesticolare con grazia (o per sorreggere un calice di champagne) sentendosi una vera Lady.

Bellitia Jewelry Anello con zircone turchese

Hetica Anello con perla incastonata

Dal castello all’armadio di casa tua, il choker è ‘ossessione fashion del momento

Non potevamo chiudere senza menzionare il vero re degli accessori di questa stagione: il choker. Se nelle stagioni passate era un vezzo, in Bridgerton 4 è diventato un’icona, e la moda contemporanea ha risposto all’istante rendendolo l’accessorio più cool e virale del momento.

Aneneiceera Collana choker girocollo con pizzo vintage bianco

Handcees Collana choker girocollo con pizzo vintage e ciondolo in cristallo

Dalle passerelle ai feed di Instagram, il girocollo aderente è ovunque, declinato in infinite varianti ispirate alla serie. Vanno fortissimo i modelli in velluto con cameo centrale per le più romantiche, ma anche le versioni a nastro di raso che si chiudono con un fiocco sulla nuca o in pizzo vedo-non-vedo “effetto seconda pelle”. Il choker è l’accessorio definitivo perché trasforma istantaneamente qualsiasi outfit, donando quel mix irresistibile di rigore aristocratico e sensualità moderna che abbiamo adorato nei nuovi episodi.

Bling Jewelry Collana girocollo con perle 3 fili

Xmxc Choker velluto rosso con fiocco

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp