IPA Kate Middleton ha indossato i preziosi orecchini di Elisabetta II: il messaggio lanciato

Ogni evento della Famiglia Reale è colmo di dinamiche tutte da analizzare. Ogni gesto può nascondere un messaggio, a partire dagli abiti e dagli accessori indossati. Nel caso di Kate Middleton, sul red carpet del Royal Variety Performance ha scelto continuità, affetti e memoria. Il tutto racchiuso nei preziosi orecchini sfoggiati.

Gli orecchini preziosi

Nell’iconica cornice della Royal Albert Hall di Londra è andato in scena il Royal Variety Performance. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi dell’agenda reale. Una serata che celebra lo spettacolo in ogni sua forma, sostenendo al tempo stesso la Royal Variety Charity.

Kate Middleton mancava dal 2023 e questo è stato per lei un ritorno carico di significato. Dopo una fase molto complessa, segnata dal trattamento per il cancro, ha voluto a tutti i costi essere presente, lanciando segnali ben chiari.

In una fase di profonda crisi della monarchia, alle prese con gravi divisioni interne, la futura Regina ha optato per degli orecchini da 1,6 milioni di sterline (circa 1,84 milioni di euro). Questi preziosissimi accessori raccontano una storia che va ben oltre il lusso. Legano infatti la Principessa del Galles alla figura della Regina Elisabetta II.

Accanto a lei, il Principe William, in una delle rare occasioni in cui la coppia assiste insieme allo show: è solo la sesta volta, infatti, che partecipano fianco a fianco al Royal Variety Performance. Questo ruolo di solito spetta a Re Carlo III e alla Regina Camilla. I più critici vedono in tutto ciò una prova della crepa attuale tra padre e figlio, con quest’ultimo che mira a guadagnare sempre più spazio e rilevanza.

Il dono di Elisabetta II

Come detto, gli orecchini chandelier di diamanti hanno catturato l’attenzione, e come poteva essere altrimenti. Un gioiello storico, realizzato nel 1929 in stile Art Déco e appartenuto alla Regina Elisabetta II. La compianta sovrana li ottenne in dono dai genitori, Re Giorgio VI e la Regina Elisabetta, in occasione del suo matrimonio nel 1947.

In un gesto profondamente simbolico, li aveva offerti a Kate. Lei li aveva indossati una sola volta, nel 2023, in occasione del matrimonio del Principe ereditario Hussein di Giordania. L’esperto Maxwell Stone ha sottolineato quanto sia emozionante vederli “rivivere”, svelandone alcuni dettagli: “Incorporano una straordinaria varietà di tagli di diamanti, dalle mezze lune ai baguette”.

Non è una scelta casuale. In questo periodo più che mai, la Principessa del Galles affida ai gioielli il compito di raccontare continuità e rispetto per la storia: dalla spilla degli Irish Guards indossata per l’Armistice Day agli orecchini Collingwood di Lady Diana sfoggiati per il Remembrance Sunday.

