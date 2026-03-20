Kate Middleton, le scarpe-gioiello da 1.275 euro che raramente indossa

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Kate Middleton

Kate Middleton è stata la protagonista assoluta del banchetto di Stato che si è tenuto al Castello di Windsor in onore del Presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu e di sua moglie, Oluremi Tinubu, durante la visita in Gran Bretagna. La Principessa del Galles si è mostrata all’altezza come futura Regina e ha superato le aspettative in fatto di look.

Kate Middleton, il difficile abito verde

Kate Middleton si è presentata alla cena di gala con un abito in chiffon verde scuro, creato dallo stilista cino-giapponese Andrew Gn. Il vestito presentava un collo alto, maniche lunghe e a sbuffo e una gonna lunga fino ai piedi, morbida e impalpabile.

Una scelta di stile inusuale per Kate che di solito si affida ai suoi brand favoriti per look così importanti. Nonostante sia stato un azzardo, ha ottenuto un perfetto effetto wow. Anche nel colore che ha indossato che in questo caso era un omaggio alla bandiera nigeriana.

Il verde in effetti non è sempre un colore facile da indossare, bisogna trovare la giusta tonalità che non appesantisca o spari troppo. Ma la Principessa sfoggia spesso questo colore. Tra l’altro, almeno una volta all’anno è obbligata a vestirsi di verde, quando partecipa alla parata militare per San Patrizio.

Ma l’abbiamo vista portare abiti da sera verdi, come quello di velluto di Talbot Runhof sfoggiato al Royal Variety Performance nel 2025, a volte si tratta di modelli a fantasia o di tailleur quasi fosforescenti durante il Trooping the Colour.

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Kate Middleton, le scarpe-gioiello di Manolo Blahnik

Tornando al look del banchetto di Stato, Kate lo ha impreziosito con la tiara Lover’s Knot, quella che indossa più spesso, e con degli orecchini che appartenevano alla Regina Elisabetta.

Ma a brillare non erano solo i gioielli. Data l’occasione importante, la Principessa ha abbinato l’abito a un paio di décolleté in raso verde con fibbia decorata da pietre, firmate Manolo Blahnik. Il costo? 1.100 sterline, circa 1.275 euro.

Queste scarpe non sono nuove. Kate le ha indossate solo un’altra volta, nel 2022, quando è stata ritratta in un dipinto ufficiale con William. Per farsi immortalare dal pittore Jamie Coreth scelse un abito verde di Vampire’s Wife.

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La Principessa del Galles possiede almeno un altro paio di décolleté dell’iconico brand, quelle in suede verde bosco che ha indossato nel novembre 2025.

Ma il marchio di calzature preferito dalla moglie di William è made in Italy. Si tratta di Gianvito Rossi. Di questo stilista possiede una serie di décolleté di vari colori, in suede o pelle. L’abbiamo vista sfoggiare in più occasioni anche degli stivali dello stesso brand.

Nella sua scarpiera troviamo anche altre firme italiane, come le sue Superga o i sandali di Prada. C’è comunque spazio anche per le scarpe Cenerentola di Jimmy Choo. E l’abbiamo vista anche con delle Aquazzura, di solito scelte da Meghan Markle.