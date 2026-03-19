Kate Middleton, il banchetto di Stato e il cambio di programma improvviso

Kate Middleton gioca un ruolo determinante durante la visita del Presidente nigeriano e ha lasciato tutti senza fiato. E il Palazzo ha fatto un importante cambiamento

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton e William sono impegnati nel sostenere Re Carlo e Camilla durante la visita di Stato del Presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu e di sua moglie, Oluremi Tinubu. Il momento più sontuoso nei due giorni di permanenza in Gran Bretagna è il banchetto di Stato. La cena sfarzosa si è tenuta nella St George’s Hall del Castello di Windsor alla presenza di 160 invitati, tra leader politici, membri della Famiglia Reale e star dello spettacolo.

Kate Middleton, il suo ruolo durante la visita di Stato

Kate Middleton e William giocano un ruolo chiave durante questi importanti eventi. La Principessa e il Principe del Galles infatti svolgono diversi compiti di rappresentanza e aiutano Re Carlo ad accogliere con tutti gli onori gli ospiti stranieri.

Come già avvenuto per il Presidente Macron o per il Presidente Trump e le loro rispettive First Lady, anche nel caso del Presidente nigeriano, William e Kate sono stati i primi membri della Famiglia Reale a incontrare gli illustri ospiti. La Principessa del Galles ha indossato un abito grigio che non le ha reso del tutto giustizia, ma aveva un importante significato simbolico.

Durante la cena di gala, William e Kate fungono da prestigiosi intrattenitori dei leader politici invitati a Windsor. Tutti ricordano come la Principessa del Galles è riuscita a conversare con Trump in modo molto diplomatico, sorvolando su alcuni commenti del Tycoon che era rimasto del tutto incantato da lei.

D’altro canto, questi banchetti sono l’occasione perfetta per lei per sfoggiare magnifici abiti da sera, spesso creati appositamente per la sua persona. Anche in questo caso i look sono studiati per rendere omaggio agli ospiti, per esaltare determinate caratteristiche del Paese di provenienza, ma sono anche un modo per sfoggiare i gioielli più preziosi della Corona che simboleggiano momenti della storia della Monarchia britannica. Anche il menu, molto ricercato, è definito per riflette le cucine delle nazioni ospiti e ospitanti.

Il Re e il Presidente Bola Ahmed Tinubu hanno tenuto i consueti discorsi cui sono seguiti i brindisi per sancire il legame tra i due Paesi. Tra l’altro questa è una visita storica perché è la prima in 100 anni di un leader musulmano durante il Ramadan.

Kate Middleton, il cambiamento di programma all’ultimo minuto

Proprio per questo motivo, Buckingham Palace ha dovuto apportare all’ultimo una modifica al consueto programma che viene seguito durante le visite di Stato dei leader stranieri.

Il programma infatti è stato appositamente adattato nel rispetto del Ramadan, durante il quale i musulmani si astengono dal mangiare e bere dall’alba al tramonto. Per questo motivo è saltato il tradizionale pranzo di benvenuto, poiché il Presidente nigeriano sta osservando il digiuno.

Così si è fatto in modo che William e Kate lo accogliessero nel primo pomeriggio, poi lo hanno accompagnato insieme alla First Lady al Castello di Windsor dove c’erano Carlo e Camilla ad attenderli. Insieme hanno fatto il consueto giro in carrozza e in seguito si sono scambiati i doni ufficiali. Al Presidente nigeriano sono stati consegnati degli oggetti in ceramica realizzati a mano, una cornice d’argento contenente una foto del Re e della Regina e una ciotola in argento smaltato.