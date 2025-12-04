Re Carlo sparisce, Kate Middleton scintilla al banchetto di Stato con la tiara più grande

Kate Middleton fa sensazione con l'abito scintillante di Jenny Packham e la tiara gigante. Re Carlo inevitabilmente è finito nell'ombra

Re Carlo e Camilla hanno dato una cena di gala in onore del Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, e della First Lady Elke Büdenbender, al Castello di Windsor, tutto addobbato per Natale. Sembrava di essere catapultati in un mondo da fiaba, anche se qui le Principesse erano vere. E tra tutte la più bella del Reame è stata sicuramente Kate Middleton con un abito celeste scintillante di Jenny Packham e la tiara Queen Victoria’s Circlet, la più grande che abbia mai indossato.

Re Carlo messo in un angolo

Inutile dire che gli occhi erano tutti puntati su Kate Middleton che durante il giorno aveva accolto, insieme a William, il Presidente tedesco e la moglie a Londra. E si era distinta per un look blu ricco di significati simbolici, ma anche per un bacio a Camilla che ha svelato quali sono i reali rapporti tra le due donne.

Kate Middleton, l’abito azzurro da Cenerentola

Kate Middleton è stata la protagonista indiscussa anche della serata. Il suo look da favola la faceva apparire come una Cenerentola del Terzo millennio. Probabilmente questo è il suo miglior outfit di gala dell’anno.

E con buona pace di suo suocero, Re Carlo, tutti gli occhi erano puntati su di lei. Come è noto, infatti, il Sovrano non ama essere messo in ombra dalle donne della sua famiglia. Questo era, tra l’altro, uno dei motivi per cui non sopportava Diana.

Kate, come la Principessa del Galles che l’ha preceduta, però non poteva certo passare inosservata. E poi di fatto è lei la più celebrata delle Famiglia Reale dalla stampa.

La moglie di William si è presentata al Castello con un abito azzurro polvere, dalla stoffa impalpabile, firmato Jenny Packham. La stilista viene spesso scelta dalla Principessa nelle occasioni più regali e glamour come appunto un banchetto di Stato.

Il modello presenta uno scollo asimmetrico e spalline larghe che si trasformano in una sorta di cappa formando uno strascico leggere, la gonna leggermente svasata e morbida scende fino ai piedi. Kate ha indossato delle décolleté-gioiello di Gianvito Rossi, con cristalli, che ha abbinato a una clutch nera di Anya Hindmarch.

Kate Middleton, la tiara della Regina Vittoria: la più grande di sempre

Kate ha completato il suo look con gioielli inestimabili. A cominciare dalla tiara: si tratta della Oriental Circlet, appartenuta alla Regina Vittoria. La Principessa del Galles ha indossato cinque tiare diverse da quando ha sposato William. E questa è la più grande e preziosa di tutte.

La tiara fu realizzata nel 1853 per la Regina Vittoria sotto la direzione del marito. La Principessa Kate potrebbe aver scelto il diadema per il banchetto di Stato per rendere omaggio agli ospiti, poiché il Principe Alberto, consorte della Regina Vittoria, era tedesco.

La tiara è composta da 2600 diamanti. In origine erano incastonati insieme a degli opali, ma la Regina Alessandra li fece sostituire con dei rubini. Questo gioiello fu indossato anche dalla Regina Madre. Mentre Elisabetta II lo portò una sola volta in tutto il suo lungo Regno, nel 2005 durante un viaggio a Malta. Da allora, 20 anni fa, nessuno l’aveva più messa. Si stima che la tiara valga oltre 11 milioni di euro.

Infine, Kate ha indossato degli orecchini pendenti con diamanti, appartenuti a Elisabetta II e la fascia e la stella dell’Ordine della Famiglia Reale e dell’Ordine Reale Vittoriano.

William e Kate sono stati protagonisti di una foto che rimarrà nella storia come rappresentazione della nuova Monarchia. Oltre che come perfetta cartolina di Natale.

Re Carlo, Camilla in verde damascato

Re Carlo ha avuto al suo fianco anche sua moglie Camilla che per l’occasione ha indossato un lungo abito verde bosco damascato di Fiona Clare e la tiara Queen Mary’s Girls of Great Britain and Ireland, decisamente meno impegnativa di quella di Kate. Ma ha bilanciato con la collana di smeraldi e diamanti di Greville.

