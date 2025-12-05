Kate Middleton, le 5 tiare che ha indossato in tutta la sua vita a Palazzo

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Kate Middleton, Camilla e le altre al banchetto di Stato: look a confronto

Kate Middleton ha incantato al banchetto di Stato per il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier che Re Carlo ha dato al castello di Windsor il 3 dicembre. In questa occasione la Principessa del Galles ha indossato una delle tiare più grandi e preziose del tesoro della Corona, la Oriental Circlet, appartenuta alla Regina Vittoria, che non era stata più messa da 20 anni.

Kate Middleton, quando indossa le tiare

Kate Middleton utilizza gioielli importanti come le tiare solo ad eventi ben precisi che riguardano la Corte, come cene di Stato, matrimoni reali, ricevimenti diplomatici. Rispetto alle Principesse del Galles che l’hanno preceduta, non fa grande uso di diademi.

Da quando si è sposata con William nel 2011, ha indossato solo cinque tiare diverse, alcune delle quali sfoggiate in più occasioni. Sicuramente però è stata la prima volta che portato la Oriental Circlet. L’ultima ad averla utilizzata è stata la Regina Elisabetta nel 2005, durante un viaggio a Malta. E anche per lei era la prima volta. Forse questo diadema con 2600 diamanti è troppo grande e pesante per essere sfruttato.

Indubbiamente la tiara preferita da Kate è la Lover’s Knot che ha indossato più volte. Tra l’altro, anche Lady Diana l’apprezzava molto. Ma vediamo nel dettaglio i cinque diademi che hanno adornato il capo della moglie di William da quando è entrata a far parte della Famiglia Reale.

Kate Middleton, la tiara Halo

Kate Middleton debuttò a corte con la tiara Halo di Cartier. Prese in prestito questo gioiello dalla Regina Elisabetta per il giorno del suo matrimonio con William, il 29 aprile 2011. Il diadema era fissato al velo da sposa e abbinato all’abito in pizzo, creato per lei dal brand Alexander McQueen.

Kate Middleton, la tiara Fiore di Loto

Prima di rivedere Kate indossare una tiara, bisognò aspettare oltre un anno dopo il suo matrimonio. Lady Middleton sfoggiò la tiara Fiore di Loto per l’annuale ricevimento del corpo diplomatico a Buckingham Palace. Quest’anno si è svolto al castello di Windsor e la Principessa del Galles non vi ha preso parte per riposarsi dai diversi impegni che l’hanno vista coinvolta nel mese di novembre.

La tiara Fiore di Loto è in stile anni Venti, realizzata in perle e diamanti. Era molto amata dalla Principessa Margaret, la sorella di Elisabetta II.

Nel 2015 Kate la indossò nuovamente per partecipare al suo primo banchetto di Stato per il Presidente cinese Xi Jinping e sua moglie, Peng Liyuan. L’abbinò a un abito rosso di Jenny Packham.

L’ha rimessa nel 2022 per il ricevimento del corpo diplomatico, coordinandola a un abito rosso di Jenny Packham.

Kate Middleton, la tiara Lover’s Knot

Sempre nel 2015 Kate scelse la tiara Lover’s Knot per il ricevimento del corpo diplomatico di quell’anno, coordinandola a un abito di Alexander McQueen. Il diadema apparteneva alla Regina Mary e fu molto amato da Diana. Nel 2016 la ripropose sempre nella stessa occasione, ma questa volta l’abbinò a un abito rosso.

La tiara, che ha poco più di un secolo, fu originariamente commissionata dalla Regina Mary al famoso gioielliere di corte Garrard nel 1913 o 1914. In realtà è una replica di una tiara neogotica di 200 anni fa, appartenuta alla nonna di Mary, la principessa Augusta d’Assia, duchessa di Cambridge.

Kate l’ha indossata per la terza volta nel 2016 al banchetto di Stato per Felipe e Letizia di Spagna. E di nuovo nel 2017 per il ricevimento del corpo diplomatico, coordinandola con una collana di diamanti. Poi di nuovo nel 2018 dove l’ha indossata anche per un banchetto di Stato.

Kate l’ha scelta ancora nel 2019 con un abito bianco e orecchini di diamanti e zaffiri per la cena di Stato offerta a Donald e Melania Trump. E nello stesso anno l’ha rimessa per il ricevimento del corpo diplomatico.

Dopo quasi due anni che non indossava diademi a causa della pandemia, la Principessa ha scelto nuovamente la Lover’s Knot durante un ricevimento in Sudafrica, abbinandola a un abito bianco con mantello di Jenny Packham nel 2022. Nel 2023 Kate indossa nuovamente questa tiara per il matrimonio del Principe Hussein di Giordania con Rajwa. E la ripropone al ricevimento del corpo diplomatico di quell’anno, abbinandola a un abito rosa di Jenny Packham.

Nel luglio 2025 vediamo nuovamente Kate con la Lover’s Knot per il banchetto di Stato in onore dei Macron. E a settembre la Principessa ha incantato Trump con quella tiara e l’abito dorato di Phillipa Lepley.

Kate Middleton, la tiara Strathmore Rose

Dobbiamo aspettare il 2023 per vedere la Principessa del Galles usare una nuova tiara. Si tratta della Strathmore Rose, un diadema appartenuto alla Regina Madre e non indossato in pubblico dagli anni ’30.

Kate Middleton, la tiara Oriental Circlet

Il 3 dicembre 2025 Kate sfoggia per la prima volta la Oriental Circlet. Creata nel 1853 per la Regina Vittoria, questa è una delle tiare più grandi del tesoro della Corona. È composta da 2600 diamanti e rubini.

