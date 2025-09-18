Re Carlo al gala: Melania Trump a spalle nude, Kate Middleton divina e occhiatacce

Re Carlo al banchetto di Stato sedotto da Melania Trump che ha sfoggiato una scollatura audace. Kate Middleton principesca ma non sono mancati imbarazzi

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Re Carlo al banchetto di Stato per i Trump

Re Carlo ha dovuto fronteggiare un banchetto di Stato in onore dei Trump molto particolare, visto che accaduto un po’ di tutto. Da un lato, Kate Middleton era superlativa con il abito principesco, firmato Phillipa Lepley, e la tiara di Diana, dall’altro Melania Trump ha attirato l’attenzione con un abito giallo aderente che lasciava le spalle coperte e dalla scollatura molto profonda. E poi non sono mancate le battute fuori luogo di Donald sull’aspetto della Principessa del Galles.

Melania Trump seduce Re Carlo spalle scoperte e scollatura

Melania Trump è stata sicuramente una delle donne più ammirate al banchetto di Stato che Carlo ha offerto in onore della sua visita.

La First Lady ha indossato un abito audace giallo, firmato Carolina Herrera, molto aderente, che lasciava le spalle scoperte e dal décolleté profondo, mentre la gonna a tubino presentava uno spacco laterale. Melania ha abbinato all’abito una cintura lilla per segnare il punto vita. A impreziosire il tutto, gli orecchini con smeraldi e diamanti.

Un look strepitoso ma forse fuori contesto, trattandosi di una cena di gala al Castello di Windsor, offerta Sua Maestà.

D’altro canto, Lady Trump è affascinante e persino Carlo non le resiste, anche se i doveri di Corte hanno richiamato la sua attenzione. Tra l’altro a tavola, non ha potuto sedersi accanto a lei. Melania infatti era vicino a William e difronte al Re.

Getty Images

Kate Middleton, l’abito scintillante di Phillipa Lepley e la tiara di Diana

Dopo aver accolto Donald e Melania Trump con un look bordeaux firmato Emilia Wickstead e abbinato a una borsa Chanel, Kate Middleton ha dato il meglio di sé al banchetto di Stato offerto da Re Carlo al Castello di Windsor.

La Principessa del Galles ha letteralmente brillato con un abito da sera dorato, finemente ricamato. La scelta del brand è stata molto particolare, perché non si è affidata alle consuete firme, quali Alexander McQueen o Jenny Packham. Questa volta ha preferito Phillipa Lepley.

Kate ha indossato un abito in crêpe di seta bianca sopra il quale portava un lungo copricapo in pizzo chantilly dorato ricamato a mano. E lo ha abbinato a una clutch in raso con perle ‘Maud’ color avorio, di Anya Hindmarch, che aveva già usato in passato, e un paio di décolleté di Aquazzura, il brand preferito da Meghan Markle, le Fenix ​​105 dorate (750 dollari).

Il look era completato dall‘Ordine della Famiglia Reale della Regina Elisabetta II e del Re e una fascia blu, a simboleggiare il suo titolo di Dama di Gran Croce dell’Ordine Reale Vittoriano.

Getty Images

Kate Middleton, la tiara di Diana

Come già in altre serata di gala, Kate ha indossato la Lover’s Knot tiara, un tempo appartenuta a Diana e conservata in una cassaforte a Buckingham Palace dopo la sua morte nel 1997, prima di essere consegnata alla moglie di William.

Getty Images

Il diadema, che Diana disse essere così pesante da provocarle mal di testa, fu realizzato dai gioiellieri reali Garrard nel 1914 su disegno personale della regina Mary, utilizzando perle e diamanti già in possesso della sua famiglia.

