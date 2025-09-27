Kate Middleton rompe il protocollo e osa, nude look e trasparenze

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kate Middleton è molto attenta al dress code, specialmente da quando è diventata Principessa del Galles. Ma anche osa spesso con dettagli ad alta seduzione, come il nude look o le trasparenze, anche se riesce bene a camuffarle o a renderle per così dire apparentemente innocue.

Kate Middleton, l’abito in pizzo trasparente per Donald Trump

Un esempio della “malizia” di Kate Middleton nell’indossare quello che le sarebbe proibito, lo abbiamo visto nel banchetto di Stato al Castello di Windsor che Re Carlo ha offerto a Donald e Melania Trump.

La Principessa si è presentata con un vestito da sera, firmato Phillipa Lepley, composto da un soprabito in pizzo trasparente che rivelava spalle e braccia nude. Ma il dettaglio era talmente elegante che nessuno ha gridato allo scandalo, anche perché l’attenzione è stata rivolta all’abito giallo (sbagliatissimo) di Melania Trump.

Kate Middleton, oro trasparente per No Time to Die

Un altro outfit che fece molta sensazione fu quello sfoggiato da Kate alla prima di No Time to Die. Era il 2021 e lei era ancora la Duchessa di Cambridge. Si presentò sul red carpet con un lungo abito con cappa di Jenny Packham in organza, dall’effetto vedo non vedo, decorato con paillettes d’oro.

Anche Daniel Craig rimase stregato da Lady Middleton che apparsa più come una diva di Hollywood che come una futura regina.

Kate Middleton in pizzo nero

Nel 2019 Kate accompagnò William al Royal Variety Performance. Al gala arrivò con un abito lungo, fasciante, di Alexander McQueen. L’abito era in pizzo nero applicato a una sottoveste bianca senza maniche, in modo da lasciare le maniche trasparenti.

Kate Middleton, corpetto trasparente e spacco

Altro abito memorabile è quello bianco di Self Portrait che Kate Middleton indossò nel 2016 per la prima del film A spasso con Bob. Si trattava di modello con corpetto ricamato che presentava dei piccoli fori e una gonna lunga con un esagerato spacco laterale. In quell’occasione, la moglie di William fece scalpore mostrando più del dovuto.

Kate Middleton, schiena nuda

Altrettanto scandaloso fu l’abito che Lady Middleton sfoggiò alla prima di Spectre nel 2015. Allora scelse un vestito di Jenny Packham dalla stoffa molto leggera che per quanto romantico nascondeva un dettaglio ad alta seduzione. Infatti, il retro del corpetto era trasparente e addirittura lasciava parte della schiena nuda. Forse questo è l’abito con cui Kate ha osato di più fino ad ora.

Kate Middleton, sfilata in abito trasparente

Se ovviamente non teniamo conto dell’abito totalmente trasparente con cui ha sedotto William. Era il 2002, William e Kate erano studenti universitari. Lady Middleton si prestò a fare da modella per una sfilata di beneficenza. A lei toccò un abito nero trasparente che rivelava la lingerie. Fu in quel preciso momento che il Principe si innamorò di lei.

L’abito è stato disegnato da Charlotte Todd, anche lei all’epoca studentessa. Anni dopo quel vestito fu venduto all’asta per 125mila dollari.