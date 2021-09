Kate Middleton in oro lascia senza fiato Daniel Craig. E l’omaggio a Diana

Kate Middleton in oro alla première di James Bond: è una visione

Kate Middleton ha superato se stessa alla prima di No Time to Die, l’ultimo film della saga di James Bond, indossando uno scintillante abito da sera dorato, di Jenny Packham. Persino Daniel Craig, alias 007, non è riuscito a resistere al suo fascino. Il look della Duchessa per altro è un segreto omaggio a Lady Diana che nel 1985 sfoggiò un outfit molto simile.

Abito d'oro Puoi acquistare online la versione low cost simile al vestito di Kate Middleton

Era da molto tempo che non vedevamo Kate Middleton mostrarsi in pubblico con un abito da sera. E come sempre la sua scelta in fatto di look è stata vincente (come anche quando pranza al pub coi figli). La Duchessa di Cambridge, che insieme a suo marito William, si è unita a Carlo e Camilla per un raro impegno congiunto, ha presenziato alla prima di No Time to Die al Royal Albert Hall con un abito letteralmente principesco.

L’abito d’oro principesco firmato Jenny Packham

Realizzato da Jenny Packham, uno dei brand preferiti da Kate, si tratta di un vestito lungo in tulle, organza e paillettes d’oro. Il modello, lungo fino ai piedi, presenta uno scollo a V, profondo il giusto, ed è arricciato in vita a sottolineare la silhouette filiforme della moglie di Will e si completa con una cappa a mantello. Costo? 2.800 sterline (3.242 euro).

Lady Middleton ha abbinato il suo abito scintillante a un paio di décolletée di Aquazzura, lo stesso marchio che abbiamo visto indossare da Meghan Markle a New York.

La complessa acconciatura, un raccolto molto voluminoso che ricorda lo stile cotonato degli anni Sessanta in perfetta atmosfera James Bond, esalta gli importanti orecchini in oro di O’nitaa.

Daniel Craig affascinato da Kate Middleton

Di fronte a tale fascino, non ha resistito nemmeno James Bond-Daniel Craig che, salutando Kate, ha voluto complimentarsi con lei per il suo magnifico look. L’attore in smoking con giacca di velluto bordeaux ha stretto la mano alla Duchessa di Cambridge con la quale ha scambiato alcune parole. E non ha saputo resistere a complimentarsi con lei per il suo look.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, Daniel Craig si sarebbe rivolto così alla moglie di William: “Sei adorabile”. Un modo di approcciarsi alla futura Regina forse troppo confidenziale, anche se a James Bond tutto è permesso. Per quanto Craig ha annunciato che non interpreterà più la famosa spia, dunque No Time to Die sarà l’ultimo film che lo vedrà nel ruolo di 007. Forse un dispiacere per William, Kate e il resto della Famiglia Reale che sono veri fan del personaggio creato da Ian Flaming.

L’omaggio segreto a Lady Diana

Ma l’abito di Kate Middleton è ancora più prezioso perché nasconde un significato segreto. Infatti sembra ispirato a un look sfoggiato da Lady Diana nel 1985 alla première di A view to kill. Allora, la Principessa si presentò con un lungo vestito plissettato, d’argento, con décolletée metal coordinate.

Lo stile dei due look è molto simile e probabilmente la scelta della Duchessa di Cambridge non è stata casuale, volendo ribadire il forte legame con la compianta suocera e in genere con tutta la famiglia di suo marito. Ma soprattutto avrà forse sottolineato che è lei l’erede legittima di Diana e non Meghan Markle che a New York ha indossato un mini dress ispirato alla Principessa del popolo.