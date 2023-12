Kate Middleton, abito da sogno e mano nella mano alla Royal Variety Performance

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton non tradisce le aspettative alla Royal Variety Performance. Il suo look è strabiliante. La Principessa del Galles indossa un abito dalle maniche lunghissime che arrivano fino ai piedi, ispirato alle sofisticate tuniche orientali. Il modello verde petrolio si chiama Destiny ed è firmato Safiyaa. Il suo costo? 1.496 euro circa. E per quanto Vittoria di Svezia sia ultra chic, la moglie di William cattura l’attenzione di tutti, tanto è spettacolare.

William e Kate Middleton arrivano al Royal Albert Hall mano nella mano, un gesto assolutamente fuori dal comune per loro. E la Principessa del Galles si sfiora il pancino. Gli esperti di linguaggio del corpo hanno molto da dire in proposito.

Kate Middleton con l’abito da odalisca

Kate Middleton ha scelto per la serata di gala Royal Variety Performance un abito molto particolare, almeno per quello che riguarda il suo guardaroba. Non è la prima volta che indossa modelli aderenti e sinuosi, ma il gioco delle maniche lunghissime con spacco profondo che ricreano l’effetto cappa è davvero innovativo.

Kate tra l’altro ha optato per un brand inusuale. Infatti se Alexander McQueen, Jenny Packham e Catrine Walker sono le sue tre firme preferite, cui affida i look più formali e importanti, per gli appuntamenti glamour preferisci sbizzarrirsi e cercare altrove il suo stilista. Come in questo caso, Lady Middleton infatti si è affidata a Safiyaa e ha fatto centro.

Questo brand è stato fondato nel 2011 da Daniela Karnuts. Il suo stile punta sull’eleganza moderna e sull’inclusività con un marchio che ridefinisce il concetto di demi-couture offrendo alle donne soluzioni di stile accessibili e su misura e ristabilendo la connessione perduta con il ciclo di vita di un capo.

