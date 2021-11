Kate Middleton sensazionale in glitter e paillettes. E stravolge il look

Kate Middleton, nuova pettinatura audace e abito glitter

Kate Middleton si è presentata con un outfit glitter sensazionale alla Royal Variety Performance, stupendo tutti con un audace nuovo look. Non aveva mai osato cambiare così tanto, a parte quando si era tagliata la frangia.

Kate Middleton, abito glitter di Jenny Packham

Kate Middleton, sempre più Royal Star, è arrivata alla serata di gala con un lungo abito verde bosco, scintillante, di Jenny Packham. Si tratta di un vestito principesco, tutto glitter e paillettes, col quale la Duchessa di Cambridge aveva debuttato nel 2019 durante il viaggio in Pakistan.

L’abito a girocollo, lungo fino a terra con un leggero strascico, è ultra raffinato con maniche lunghe, spalline strutturate e impreziosito da cristalli intono al girovita come a creare una sorta di cintura che slancia la figura.

Kate Middleton, accessori glamour

Kate lo abbina a un paio di décolletée in suede verde, dal tacco sottile e altissimo, di Emmy London, che ha già indossato in altre occasioni, cui ha coordinato una clutch con dettagli in metallo dorato, di Jenny Packham, unica novità del suo look.

Dato l’abito già di per sé scintillante, Lady Middleton non aggiunge gioielli al suo outfit, se non un paio di orecchini in oro giallo di Missoma.

Kate Middleton, pettinatura audace “a schiaffo”

Ma la vera novità del look di Kate sta nella pettinatura, completamente stravolta rispetto al suo solito. La moglie di William rinuncia al raccolto scolpito, ma anche alle sue classiche onde che realizza con la sua spazzola magica, così tanto imitati.

La pettinatura scelta dalla Duchessa è quasi “impertinente” (in un celebre film di Paolo Villaggio, era chiamata pettinatura a schiaffo). Kate raccoglie i capelli da un lato, lasciando che ricadano su una sola spalla con boccoli molto stretti e arricciati. L’acconciatura, molto femminile e sensuale, non è passata certo inosservata. Tanto che il comico Alan Carr ne ha approfittato per scherzare con William.. “Non ci stavo provando con tua moglie”, avrebbe detto al Principe, dopo essersi complimentato con Kate per la sua bellezza sfolgorante.

Dunque, dopo Daniel Craig, Lady Middleton ha stregato anche il pubblico del Royal Albert Hall. Prima dello spettacolo, la Duchessa è stata omaggiata con un mazzo di fiori consegnatole da una bambina di 10 anni. Tra gli ospiti era presente anche Ed Sheeran che ha stretto la mano e si è intrattenuto coi Duchi di Cambridge.

La lettera della Regina

Mentre la Regina Elisabetta, ancora al Castello di Windsor dove si trova dopo che i medici le hanno imposto un periodo di riposo, ha mandato una lettera all’ente benefico Royal Variety Charity per i 100 anni del patrocinio reale, facendo i suoi migliori auguri per la serata.