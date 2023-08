Venezia, Caterina Murino indossa Armani ma ruba il vestito a Kate Middleton

Fonte: IPA Venezia 2023, Caterina Murino e il look ‘scintillante’ per il bagno d’apertura

Caterina Murino, madrina dell’ottantesima edizione del Festival di Venezia che si tiene dal 30 agosto al 9 settembre, ha rivelato gli stilisti che firmano i suoi look alla Mostra del Cinema. Un ruolo da protagonista ce l’ha Giorgio Armani, ma sorprendentemente spunta anche il nome di una delle firme più amate da Kate Middleton, Jenny Packham. In fondo, dobbiamo ricordarci che la Murino è stata una Bond Girl e che quindi un brand rigorosamente britannico non poteva mancare.

Caterina Murino, i look prima del red carpet a Venezia 80

Caterina Murino ha già dato prova del suo stile con tre look che hanno anticipato la serata d’apertura di Venezia 80 che ha come grande protagonista Pierfrancesco Favino e il suo Comandante. La madrina comunque ha già fatto parlare di sé. Si è infatti presentata al Lido con un completo total green, firmato Giorgio Armani, che non è stato apprezzato da tutti. Le maggiori critiche sono state rivolte alla scelta del colore verde brillante, una tonalità difficile da indossare e non sempre apprezzata.

Poi c’è stato il bagno di rito tra le onde del mare che la madrina del Festival di Venezia è tenuta a compiere prima dell’apertura ufficiale. La Murino si è presentata con un abito a sottoveste blu, lungo, dalle spalline sottili e con uno strato di tutte scintillante. Molto semplice ma di sicura efficacia e dal tocco sensuale grazie alla scollatura profonda.

A seguire, nel giorno di apertura della Mostra del Cinema di Venezia, mercoledì 30 agosto, la Murino si è presentata con un tailleur pantaloni bianco, dalla giacca a doppio petto un po’ troppo over size, che ha abbinato a t shirt nera e a una maxi bag candida.

Festival di Venezia, chi veste la madrina sul red carpet

Per quanto riguarda gli outfit da red carpet, la Murino non si è fatta troppi problemi a svelare in un’intervista all’Ansa chi la veste. Infatti, ha apertamente dichiarato di aver scelto Giorgio Armani, anche lui a Venezia perché ha organizzato la sua sfilata all’Arsenale il prossimo 2 settembre, per il primo e l’ultimo red carpet. Ha raccontato Caterina: “Vestirò re Giorgio Armani per apertura e chiusura e poi per altre premiere e eventi Versace, Fendi, Moschino, Ferretti, Keaton, Philosophy”.

Insomma, come ha detto l’ex Bond Girl, i giochi sono fatti. Ma nella rosa degli stilisti che ha scelto per Venezia 80 c’è un’eccezione che non parla italiano. Infatti, ha riservato un outfit a Jenny Packham, come lei stessa ha chiarito: “Unica eccezione non italiana sarà per Jenny Packham, la stilista che spesso veste Kate Middleton e che ha vestito me nel film di James Bond”.

Caterina Murino sceglie la stilista di Kate Middleton

Caterina Murino dunque “ruba” la stilista alla Principessa del Galles. Kate infatti si affida spesso a Jenny Packham per i suoi look di gala. Fu lei a firmare l’abito d’oro di Lady Middleton alla prima dell’ultimo film di James Bond, No Time to Die, solo per fare un esempio. La madrina del Festival di Venezia ha quindi voluto omaggiare esplicitamente 007 facendosi vestire alla Mostra del Cinema dal brand che ha creato i suoi abiti di scena.

Jenny Packham è molto amata da Kate perché le sue creazioni sono l’espressione dello stile principesco e da fiaba che lei stessa incarna. I suoi abiti sono romantici, vaporosi, un trionfo di tulle, glitter e cristalli. Look da sogno che tutte una volta nella vita abbiamo desiderato indossare.