Pietro Castellitto, il video in famiglia a Venezia 80

Pietro Castellitto è uno dei giovani più talentuosi del panorama cinematografico italiano. La promessa del mondo dello spettacolo è tra i protagonisti del Festival del Cinema di Venezia 2023, dove ha presentato la sua ultima fatica da regista, il film Enea. Pietro Castellitto è un figlio d’arte, visto che suo padre è il noto attore e registra Sergio Castellitto e la mamma è Margaret Mazzantini, scrittrice di grande successo. Il giovane regista e attore è ancora molto giovane ma può vantare già una carriera di successo, dove è riuscito a mettere in luce tutto il suo talento.

Pietro Castellitto: la carriera di un figlio d’arte

Pietro Castellitto è nato a Roma il 16 dicembre 1991 dall’amore di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, coppia di artisti di indiscusso talento. Il figlio d’arte è il primogenito della coppia, che, in seguito, accolto la nascita anche di Maria, Anna e Cesare. Una famiglia piena di talento e molto unita, come hanno dimostrato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2023, dove si sono presentati tutti uniti per sostenere il debutto del nuovo film del primogenito.

Pietro Castellitto ha mosso i suoi primi passi nel mondo del cinema nel 2004 proprio in un film diretto dal padre e basato su un romanzo della madre, il famosissimo Non ti muovere, interpretato dallo stesso Sergio Castellitto e da Penelope Cruz. Dopo questa prima breve interpretazione, il figlio d’arte ha continuato a impegnarsi nel mondo del cinema, sia come attore, che come regista. Il figlio d’arte ha recitato in La Bellezza del Somaro e Venuto al Mondo, film diretti sempre dal padre, per poi mettersi alla prova con la direzione di nuovi registi in È nata una star? e, nel 2017, con una sua parte in La Profezia dell’Armadillo.

La notorietà più ampia è arrivata con il ruolo da protagonista nella famosa serie Netflix Speravo de morì prima, basata sulla vita di Francesco Totti. Il figlio d’arte è riuscito a ottenere un ruolo anche in Freaks Out, pellicola pluripremiata. Parallelamente alla carriera da attore, Pietro Castellitto si è cimentato nella regia, dirigendo il film I predatori nel 2020. L’anno successivo, Pietro Castellitto ha esordito anche nel mondo della scrittura, pubblicando il suo primo romanzo Gli Iperborei.

La partecipazione al Festival del Cinema di Venezia 2023 di Pietro Castellitto

Pietro Castellitto ha presentato il suo nuovo impegno da registra durante la settimana serata del Festival del Cinema di Venezia del 2023. Si tratta della pellicola Enea, che vede tra i protagonisti anche il padre Sergio Castellitto e anche il fratellino minore del regista Cesare. Il film racconta la ricerca della felicità del protagonista, che scappando dalla noia della sua vita agiata, finisce in un giro di droga e malavita. Un tema ricorrente questo, nella produzione artistica del regista, visto che il soggetto era stato già approfondito nel primo film da lui diretto e nel suo romanzo.

Protagonista femminile della pellicola Benedetta Porcaroli, che si vocifera sia anche la sua compagna nella vita, dopo la fine della presunta relazione con Matilda De Angelis. Entrambi gli attori hanno scelto un look impeccabile per percorrere il red carpet più importante per il mondo del cinema italiano.

L’attrice, infatti, ha indossato un impeccabile abito rosso di Prada, mentre Pietro Castellitto un completo blu, che esaltava il colore dei suoi occhi. Sul red carpet ad accompagnare il figlio d’arte tutta la sua famiglia: il papà Sergio Castellitto, la mamma Margaret Mazzantini, le sorelle Maria e Anna e il fratellino Cesare.