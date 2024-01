Fonte: IPA Il conduttore Alessandro Cattelan

Tutto pronto per il ritorno, atteso da molti, di Stasera c’è Cattelan su Rai 2. Un gran numero di ospiti nei due nuovi appuntamenti settimanali con Alessandro Cattelan, con sguardo rivolto anche al mondo di Hollywood. Di seguito tutti i nomi che verranno accolti nel suo studio.

Il ritorno di Alessandro Cattelan

Quella di Alessandro Cattelan continua a essere una delle voci più interessanti del panorama televisivo italiano. Non stupisce, dunque, che il pubblico attenda con ansia i nuovi appuntamenti con il suo show, Stasera c’è Cattelan su Rai 2.

Affiancato sempre dalla band Street Clerks, proporrà sketch, interviste e, in generale, momenti speciali destinati a circolare sui social a lungo: “Ripartiamo da dove ci eravamo fermati. Si tratta di un programma che ci sta rodando, anno dopo anno. In ogni puntata ci sono delle novità, perché ci sono sempre idee e ospiti diversi. Nella scorsa stagione abbiamo sperimentato l’inserimento degli stand-up comedian. Così come ci piace dare l’opportunità agli ospiti musicali di proporsi e giocare con me e gli altri in studio”.

Ecco le parole del padrone di casa a Tv e Sorrisi. Di seguito riportiamo tutti gli ospiti delle due puntate, in programma in seconda serata su Rai 2, rispettivamente martedì 23 e mercoledì 24 gennaio.

Gli ospiti di Stasera c’è Cattelan

Martedì 23 gennaio, a partire dalle ore 23.35, andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Stasera c’è Cattelan su Rai 2. Il grande nome di serata sarà senza ombra di dubbio Willem Dafoe, che ha un rapporto speciale con l’Italia, a dir poco. Dal 2005 è infatti sposato con Giada Colagrande, e con sua moglie vive tra New York, Los Angeles e Roma. Non una trasferta proibitiva, dunque, per l’attore che è tra i protagonisti dell’ultimo film di Yorgos Lanthimos, Povere creature, che vede come assoluta stella Emma Stone.

Si resta in ambito cinematografico, pur cambiando del tutto registro, con Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli. I due, dopo il ritorno sancito dallo spettacolo teatrale portato in giro per l’Italia, hanno accontentato i fan con un film de I soliti idioti. Spazio anche alla musica con i Subsonica, così come al giornalismo con Marco Travaglio.

Il solito ventaglio variopinto di personalità differenti, dunque. Mercoledì 24 gennaio, invece, sarà la volta di Pietro Castellitto. L’attore è attualmente al cinema con il suo secondo film da regista, del quale è anche protagonista, Enea. Una sfida nella sfida, avendo diretto anche suo padre Sergio Castellitto.

In attesa di vedere Supersex, messa in scena romanzata della sua vita, con Alessandro Borghi protagonista, ospite di Cattelan c’è Rocco Siffredi. Al fianco dell’attore a luci rosse ci sarà anche sua moglie Rosa Caracciolo, insieme con i figli Lorenzo e Leonardo Tano. A completare il novero di personalità, anche Giorgia Fumo. Si tratta di un’attrice romana che ha un gran seguito sui social. Molti i suoi video virali e particolarmente apprezzata sui palchi della stand-up italiana. Conosciuta oggi anche dal grande pubblico, essendo giunta in finale a Italia’s Got Talent 2022.