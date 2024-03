Cattelan conduttore di Sanremo 2025? “Sarebbe una sfida”

Fonte: IPA Alessandro Cattelan condurrà Sanremo 2025?

Amato, seguito e chiacchierato, Sanremo è il festival musicale che ogni anno ferma l’Italia per un’intera settimana. Finita da appena un mese l’edizione 2024, sono moltissime le chiacchiere e le indiscrezioni su chi prenderà il posto di Amadeus come conduttore della 75esima edizione della kermesse programmata per il 2025. Tra i nomi più papabili, esce quello di Alessandro Cattelan. Un’ipotesi che il presentatore ha commentato in un’intervista insieme a Mara Venier.

Alessandro Cattelan conduttore di Sanremo 2025? Lui risponde

Che il palco di Sanremo sia uno dei più ambiti di Italia non è un mistero. Da sempre cantanti, attori e, più in generale, personalità del mondo dello spettacolo considerano un vero sogno poter partecipare alla kermesse musicale che ogni anno ci tiene compagnia. Finita l’avventura durata ben cinque anni che ha visto Amadeus al timone del festival, il desiderio di scoprire chi sarà il volto che prenderà il suo posto diventa sempre più forte. Tra i nomi più acclamati c’è sicuramente quello di Alessandro Cattelan, già presentatore del suo programma di Rai 2 Stasera c’è Cattelan e amante della musica dai tempi della sua conduzione di X Factor.

Fonte: Getty Images

Un’indiscrezione che il presentatore ha voluto commentare insieme a Mara Venier durante un’intervista a Domenica In, in cui la padrona di casa ha voluto chiedergli qualcosa in più su questa possibile opportunità. Cattelan, dal canto suo, ha sottolineato di non aver ancora ricevuto alcuna proposta, ma lascia la porta aperta a questa possibilità: “In questo paese Sanremo è un’istituzione, se ti chiamano non ci devi pensare, rispondi presente e vai.” ha dichiarato il presentatore, per poi continuare: “È una cosa gigantesca, soprattutto per me che ho sempre mantenuto un profilo diverso e ho un altro tipo di esposizione diversa da quella quotidiana”.

Un’opportunità che Cattelan abbraccerebbe senza ripensamenti: “Si tratta di un lavoro da affrontare come un gioco, una sfida. È il programma che unisce tutti. Sarebbe bello farlo per mia nonna che chiede se lavoro ancora” continua, scherzando sulla sua conduzione in seconda serata: “Da quando vado in onda solo in seconda serata mia nonna non mi vede mai che va a dormire presto, pensa che sono disoccupato.”

Gli altri nomi sul tavolo di Sanremo 2025

Sanremo 2025, se l’assenza di Amadeus venisse confermata, segnerà un nuovo spartiacque: chiunque prenderà il suo posto dovrà fare i conti con la popolarità e l’aria di novità che il presentatore a regalato alla kermesse negli ultimi cinque anni. Una sfida che non è per tutti. Nonostante questo, sono moltissimi i nomi ipotizzati oltre quello di Cattelan. Tra quelli più papabili troviamo personalità come Antonella Clerici, Gigi D’Alessio, Paolo Bonolis e Milly Carlucci, ma anche Geppi Cucciari e Paola Cortellesi.

La scelta definitiva pare essere ancora lontana. Quel che sembra più certo, è che non esisterà una sesta edizione di Sanremo con al timone Amadeus e Fiorello. Una conferma data ancora una volta dallo stesso Amadeus che, durante un’intervista al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, ha anche sottolineato di non sapere chi lo sostituirà: “Non ho pensato a chi potrebbe condurre il prossimo Festival di Sanremo 2025 e non mi chiederanno un consiglio e perché sanno che non glielo darò mai. Non lo so chi potrebbe farlo. L’importante che questo qualcuno abbia la benedizione di Pippo Baudo.”

“Pippo Baudo e Mike Bongiorno ne hanno fatti cinque di seguito – ha continuato Amadeus – e mi sono fermato. L’idea che io potessi in qualche maniera superarli non mi piaceva. Superare la storia della tv mi sembrava irrispettosa. Per me è già motivo di orgoglio essere inserito nell’elenco della storia del Festival per cinque edizioni condotte consecutivamente con Bongiorno e Baudo”.