Le indiscrezioni non mancano e si parla anche di una doppia conduzione: Stefano De Martino pronto per la sua grande chance

Fonte: IPA Il conduttore Amadeus

Chi condurrà il Festival di Sanremo 2025 dopo l’addio di Amadeus? I binari sembrano essere ormai tracciati, ma resta da capire quale sarà la destinazione finale, ovvero per quale scambio opterà la Rai.

I nomi in lista, a meno di grandi sorprese, sono ormai soltanto due: Geppi Cucciari e Stefano De Martino. Le indiscrezioni parlano di un testa a testa, con la conduttrice in vantaggio.

Chi condurrà Sanremo 2025

Manca pochissimo al Festival di Sanremo 2024, che partirà il prossimo 6 febbraio. Eppure lo sguardo è già rivolto al 2025. Sarà infatti necessario un cambio di rotta, dopo i successi di Amadeus.

Nulla è da escludere, sia chiaro, dunque un rinnovo all’ultimo secondo del presentatore non è del tutto fuori dai giochi. Guardando al futuro, però, Stefano De Martino sarebbe la scelta più logica in caso di volontà di continuità al maschile.

Dopo 15 anni dall’ultimo Festival condotto da una donna (Antonella Clerici nel 2010), si potrebbero però aprire le porte per Geppi Cucciari. Intelligenza, sagacia e capacità di parlare a un’ampia platea, come poche.

Il padrone di casa di Bar Stella si sta facendo largo, registrando ottimi numeri anche in seconda serata. Sorriso ammaliante e grande parlantina. Potrebbe condurre con sé la carovana di artisti di cui si è circondato in questi anni, a partire dai Zero Contenuti. Una kermesse all’Ariston all’insegna della risata popolare, dunque.

Si prospetterebbe in parte differente il Festival di Geppi Cucciari. La sezione comica avrebbe probabilmente differenti sfumature, senza lasciar mancare satira e impegno politico/sociale. Online il pubblico si divide e intanto c’è chi ringrazia che la vecchia ipotesi, ormai datata e scaduta, di un Festival nelle mani di Pino Insegno sia naufragata.

Stefano De Martino e Geppi Cucciari

Il settimanale Oggi ha però lanciato un’indiscrezione molto interessante. Secondo la ricostruzione, infatti, Stefano De Martino e Geppi Cucciari non sarebbero in competizione, anzi. Il Festival di Sanremo 2025 sarebbe destinato a entrambi.

Fianco a fianco, saprebbero alternare modi differenti di approcciarsi alla conduzione, amalgamandosi al meglio. Una co-conduzione in grado di portare l’Ariston verso una direzione differente.

Si legge come la conduttrice sarda avesse da tempo nel mirino Sanremo. Sarebbe al lavoro il suo agente, Beppe Caschetto, al fine mettere a segno un doppio colpo. Stefano De Martino appartiene infatti alla stessa agenzia.

Un premio meritato per il presentatore napoletano. Un riconoscimento dovuto da tempo per la collega, che pare abbia mal digerito la scelta di Amadeus di non invitarla in questa sua ultima edizione. Il settimanale spiega come non avrebbe affatto gradito la scelta ricaduta su Teresa Mannino.

Sarebbe però riduttivo per la sua professionalità, esperienza e intelligenza parlare di “vendetta” nel 2025. Un’opportunità magari per aprire un nuovo ciclo e proporre realmente qualcosa di differente.

Considerando come gli accordi siano in corso attualmente, non è da escludere che la comunicazione ufficiale, sia questa o una differente, possa giungere subito dopo la fine dell’edizione 2024, nella prima parte di febbraio.