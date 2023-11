Fonte: IPA Geppi Cucciari non è più single

Di Geppi Cucciari si sa poco, pochissimo. Sui social è poco attiva e, se si esclude qualche panorama costiero, posta esclusivamente contenuti riguardanti il suo lavoro. È la donna che ci ha fatto ridere raccontandoci le magagne comuni della singletudine, ma non ci ha mai rivelato nulla del suo essere single, o del non esserlo. Ma esistono i paparazzi e, quelli di Oggi, hanno scoperto che oggi Geppi non è più sola.

Geppi Cucciari: il nuovo fidanzato Marco

Durante l’ultima settimana dello scorso ottobre, Geppi Cucciari si trovava a Roma per lavoro – è stata madrina della Festa del Cinema di Roma, e non era sola. I paparazzi del settimanale Oggi l’hanno vista (e naturalmente immortalata) a passeggio per la capitale in dolce compagnia. Al suo fianco, un uomo alto e con la barba lunga, con cui la conduttrice ha camminato per Piazza del Popolo, cenato in un intimo ristorantino e scambiatasi anche qualche tenero bacetto per strada.

Insomma, non ci sono dubbi. Geppi Cucciari non è più single. La Bridget Jones italiana è felicemente fidanzata con Marco – questo il presunto nome del fortunato. Pare anche che “Marco” sia sardo come lei e che sia un imprenditore nel settore del turismo e della ristorazione. Qualche mese fa, sempre a Oggi, Cucciari aveva confessato un suo lato “più indifeso che ha voglia di essere accompagnato e non solo di accompagnare” e, oggi, il desiderio si è realizzato. Tutti curiosi di saperne di più di questa favola a lieto fine, ma si può star certi che Geppi ci dirà poco, pochissimo.

Geppi Cucciari, il duro divorzio dall’ex marito

Per la conduttrice di Splendida Cornice l’amore arriva a sette anni dal divorzio con l’ex marito Luca Bonaccorsi, separazione dolorosa e ricca di accuse e polemiche diffuse per mezzo stampa. Geppi Cucciari e il giornalista Luca Bonaccorsi si sposarono nel 2012 dopo un paio d’anni di fidanzamento, le nozze furono belle e piene di personaggi famosi, ma l’idillio non durò molto.

Quattro anni dopo aver pronunciato il fatidico sì la coppia vide nel divorzio l’unica soluzione possibile ai propri problemi, che – stranamente per una riservata come Cucciari – furono spiattellati sulla stampa. La comica accusò il marito di essere “poco indipendente”, lui rispose affermando che erano tutte bugie e, a separazione conclusa, rivelò: “Geppi mi tortura ancora, con quella sua satanica e spietata crudeltà: pensi che recentemente ha trafugato tutto quello (assai poco) che posseggo, i miei libri (che non ho mai letto), le foto di famiglia (distrutte? Anche quelle del nonno?), i pochi quadri e arredi di mio padre (quel milionario disprezzo per le altrui piccole cose)”.

Lei aveva taciuto di fronte alle accuse, rispondendo senza rispondere con grande classe, lasciando che fossero i suoi divertenti monologhi a parlare: “La felicità passa per l’amore dei figli, della famiglia, dei mariti, di quelli che vengono dopo i mariti. La nostra felicità dipende dagli uomini, dipende dalla durata. Dalla consuetudine. All’inizio, infatti, si fanno cose che poi non si fanno più”.