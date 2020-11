Chi è Claudio Gioè: protagonista di Vite in Fuga con Anna Valle

editato in: da

Attore di successo e uomo riservato, Claudio Gioè è il protagonista di Vite in Fuga, la serie tv con Anna Valle. Classe 1975, Claudio è nato a Palermo e dopo aver frequentato il liceo Classico si è trasferito a Roma, diplomandosi presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Artista completo e impegnato, ha frequentato diversi seminai con Luca Ronconi, cimentandosi anche nella danza e nel canto.

“Facevo il liceo classico – ha raccontato a Vanity Fair parlando degli esordi – ed era passata una circolare su un corso di teatro, per curiosità ci sono andato, mi piaceva il cinema e con gli amici giocavamo a fare i film. Poi ho fatto domanda all’Accademia di Roma, ma mi sono iscritto a lettere perché non ci speravo, non avevo le raccomandazioni che servivano. Invece mi hanno preso”.

Nella sua carriera Claudio Gioè si è mosso con agilità fra teatro, cinema e tv. Nel 1988 ha esordito sul grande schermo con The Protagonist di Luca Guadagnino. In seguito ha recitato in I cento passi e La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana. L’abbiamo visto anche in Stai con me di Livia Giampalmo, E se domani di Giovanni La Parola, Piano, solo di Riccardo Milani. In tv, Gioè ha recitato in fiction molto famose come Operazione Odissea, Paolo Borsellino e Codice rosso. Nel 2007 è stato Totò Riina ne Il capo dei capi, mentre due anni dopo ha vestito i panni del vicequestore Ivan Di Meo nella miniserie Squadra antimafia – Palermo oggi. Talentuoso e camaleontico, Claudio è stato anche nel cast de Il tredicesimo apostolo, La mafia uccide solo d’estate, Il bosco, Il sistema e Sotto copertura – La cattura di Zagaria.

Nonostante sia uno degli attori più apprezzati del momento, si sa molto poco della vita sentimentale di Claudio Gioè. Nel suo passato c’è una relazione con Pilar Fogliati, durata oltre quattro anni e tenuta segreta. A confessare la love story è stata proprio l’attrice, di 14 anni più giovane, che ha raccontato il loro amore (ormai finito) nel corso di un’intervista rilasciata a Vieni da Me di Caterina Balivo. “È stata una bellissima storia d’amore che io ricordo con affetto e con il sorriso sulle labbra – ha detto – La differenza d’età? Io non l’ho mai sentita. Stavamo bene”.