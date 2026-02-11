Chi è Fabio Paratici, il fidanzato di Pilar Fogliati

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Pilar Fogliati è di nuovo innamorata. L’attrice avrebbe ritrovato la felicità accanto a Fabio Paratici, ex calciatore e dirigente sportivo. Con un ruolo significativo nel panorama calcistico, Paratici ha guadagnato visibilità nel settore grazie alla sua competenza e bravura. A confermare la love story un romantico bacio immortalato dai paparazzi.

Chi è Fabio Paratici

Classe 1972, Fabio Paratici è nato a Cremona ed è un dirigente sportivo italiano, noto soprattutto per la sua carriera nel calcio. La sua carriera professionale è cominciata nei primi anni 2000, quando ha fatto il suo ingresso nel mondo del calcio come osservatore e talent scout.

Nel 2010 è entrato a far parte della Juventus come direttore dell’area scouting, un ruolo in cui si è distinto per la sua abilità nel reclutare talenti da tutto il mondo. Tra le sue mosse più celebri ci sono stati acquisti come quelli di Paul Pogba e Cristiano Ronaldo che hanno contribuito in modo significativo al successo della Juventus. Paratici ha lavorato per 11 anni con la squadra bianconera, fino al 2021 quando ha assunto il ruolo di direttore sportivo del Tottenham Hotspur, uno dei club più prestigiosi della Premier League inglese.

Tuttavia, il suo mandato al Tottenham è stato segnato da alti e bassi, anche a causa delle difficoltà nel mercato e delle controversie legate alla gestione della squadra. La sua carriera ha subito un duro colpo nel 2022 quando è stato coinvolto in un’inchiesta sulla Juventus relativa a un’inchiesta sulle plusvalenze e sull’integrità dei bilanci finanziari del club. Questo caso ha portato a una squalifica di 30 mesi per Paratici.

“Nessuno di noi alla Juventus è stato condannato per valori artificiali – ha spiegato lui -, ma per un principio di contabile e bilancio mai utilizzato. Né prima né dopo sono stati commessi errori e leggerezze, mi sono vergognato di dovermi difendere. Perché se senti di non aver commesso nulla ti sembra quasi di vergognarti a difenderti. È stato un percorso difficile che comunque mi ha reso una persona migliore”.

Nonostante le difficoltà legali, Paratici ha una solida reputazione come professionista nel calcio e oggi è direttore sportivo della Fiorentina.

L’amore di Fabio Paratici e Pilar Fogliati

Da sempre riservata riguardo la sua vita sentimentale, Pilar Fogliati qualche giorno fa aveva parlato di una nuova storia d’amore, arrivata dopo l’addio a Severiano Recchi, da cui si era separata di recente dopo sei anni d’amore e una convivenza.

“Da qualche mese sto uscendo con un’altra persona che mi piace molto – aveva confidato al settimanale Chi -. Una persona molto bella, quindi sono contenta. L’amore per me è il senso di squadra. Cioè la mia parola d’ordine quando sono fidanzata è dire: ‘Io e te siamo una squadra‘. Se mi sento così con un uomo, quella è una storia d’amore importante”.

Classe 1992, originaria di Cagliari, Pilar Fogliati è un’attrice talentuosa e amatissima dal pubblico. Ha preso parte a numerose fiction di successo, come Cuori o Doc – nelle tue mani, interpretando personaggi che sono entrati nel cuore dei fan, ed è stata la protagonista di Follemente. Nel suo passato sentimentale anche una storia d’amore con l’attore Claudio Gioè.