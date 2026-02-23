Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Pilar Fogliati

In vista della sua imminente partecipazione al Festival di Sanremo 2026 Pilar Fogliati ha deciso di non nascondersi più. Ha così confermato la sua storia d’amore con Fabio Paratici, l’ex calciatore oggi dirigente sportivo della Fiorentina. Un amore sbocciato solo da qualche mese ma che sta regalando grande serenità all’attrice, pronta ad affiancare Carlo Conti sul palco dell’Ariston.

Il fidanzato di Pilar Fogliati è Fabio Paratici

Pilar Fogliati e Fabio Paratici stanno insieme. La coppia è stata pizzicata dai paparazzi mentre si scambiava un tenero bacio ma solo ora la protagonista della fiction Cuori ha confermato la relazione.

“Ho concluso da un annetto una relazione molto lunga, ma nel frattempo ho iniziato per fortuna una storia con una persona nuova, speciale“, ha dichiarato la 33enne in un’intervista a Il Messaggero, precisando però di non avere progetti a breve termine inerenti il matrimonio.

Prima di conoscere Fabio Paratici, più grande di venti anni, Pilar Fogliati è stata a lungo legata, con tanto di convivenza a Roma, a Severiano Recchi, un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo. In passato anche una lunga liaison il collega Claudio Gioè.

Sull’attenzione mediatica e i paparazzi Pilar ha ammesso: “Non sono abituata. Ma se sei felice, a queste cose non fai caso. L’importante è non aprire mai i commenti dei social. Una regola aurea”.

Cosa farà Pilar Fogliati a Sanremo 2026

Pilar Fogliati sarà co-conduttrice di Sanremo 2026 nella serata di mercoledì ma Carlo Conti, che è grande tifoso della Fiorentina, non le ha ancora chiesto di conoscere Fabio Paratici.

“Ma secondo me a un certo punto, dietro le quinte, una battuta me la farà”, ha scherzato Pilar. Poi ha precisato: “Paratici con me a Sanremo? Non lo so ancora. Sono mondi così lontani… e poi lui ha tanto da fare”. La loro è una relazione a distanza, vissuta tra la Capitale e Firenze.

L’attrice torinese ha inoltre spiegato quale sarà il suo ruolo al Festival: “Ci porterò tutti i miei alter ego. Ciascuno di loro interverrà nei momenti più giusti”.

Il riferimento è ai personaggi che Pilar ha interpretato nel suo film da regista del 2023, Romantiche: l’aristocratica viziata, l’intellettuale, la sempliciotta, l’aggressiva.

“Ormai le porto con me, sono come amiche. Carlo vuole che la conduzione sia più spontanea possibile, e quindi le ho chiamate in mio soccorso”, ha chiarito.

Pilar condividerà la scena non solo con Conti ma anche con Laura Pausini, Lillo e Achille Lauro. Una serata piuttosto ricca in cui la Fogliati cercherà di ritagliarsi il giusto spazio.

E in attesa di fare bene, si vocifera pure sulla possibilità di girare una quarta stagione di Cuori, la fiction di successo di Rai 1 con protagonista proprio Pilar Fogliati.

“Non avevamo mai considerato di fare la terza stagione – ha ammesso l’interprete che ha condiviso il set con Matteo Martari – e ora tanti fan della serie chiedono la quarta. Niente è ancora detto ma si è aperto il discorso. Almeno cinque ragazze mi hanno scritto dicendo che guardando la serie hanno pensato di voler diventare medici”.