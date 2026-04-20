Pilar Fogliati svela il nuovo amore sui social: la prima foto di coppia con Fabio Paratici

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Pilar Fogliati

Se ne parlava da tempo, i paparazzi li avevano già mostrati assieme, ma l’ufficialità non era ancora arrivata. Adesso non c’è più alcun dubbio: Pilar Fogliati è felicemente fidanzata e il fortunato è Fabio Paratici, nota figura del mondo del calcio. I due si sono mostrati per la prima volta assieme sui social, stretti in un complice abbraccio durante una cena romantica.

La prima foto di coppia

Non si tratta, in realtà, di un vero e proprio ritratto di coppia. Ossia, la coppia c’è ma non è sui propri profili social che Pilar Fogliati e Fabio Paratici hanno scelto di pubblicare la prima foto assieme. È stata una storica pizzeria di Firenze ad avere lo scoop. Il proprietario ha gentilmente chiesto di poter sfoggiare i clienti vip e loro hanno accettato di buon grado. Finita la cena, si sono messi in posa complici e sorridenti, mostrandosi per la prima volta insieme, senza più nascondersi.

“Onorati di essere stati scelti dal nostro ds Paratici in compagnia della splendida Pilar Fogliati. Grazie, a presto e Forza Viola” così si legge sul profilo Ig della pizzeria di Coverciano, a Firenze, poco distante dallo stadio Franchi. È stato proprio dopo la partita della Fiorentina, di cui Paratici è direttore sportivo, contro il Crystal che i piccioncini hanno scelto di rilassarsi di fronte a un gustoso piatto della tradizione toscana. I commenti sono stati a dir poco numerosi (buon per la pizzeria) e, tra tanti complimenti e congratulazioni al nuovo amore, non c’è chi perde occasione di fare della facile ironia sulla differenza d’età. Fogliati ha 33 anni, Paratici 53, e c’è chi confessa che “mi sembrava il padre”.

Il nuovo amore di Pilar Fogliati

L’attrice romana ha molto a cuore la propria privacy e non ha mai rivelato pubblicamente il nome del proprio compagno. Intervistata da Chi, si era limitata a svelare che “da qualche mese sto uscendo con una persona che mi piace molto. Una persona nuova, speciale”. Qualche settimana dopo, erano stati proprio i paparazzi del noto settimanale a pubblicare le foto di un bacio tra lei e il dirigente sportivo.

Da quel momento in poi, gli scatti rubati si sono moltiplicati. Pilar e Fabio in giro per Roma, al bar con gli amici, che passeggiano e si scambiano tenerezze. Senza mai uscire davvero allo scoperto, se non con qualche veloce battuta al Festival di Sanremo, di cui l’attrice è stata co-conduttrice. Finito il tempo della riservatezza, è però arrivato il momento di godersi questo nuovo amore alla luce del sole.

Chi è Fabio Paratici

Fabio Paratici è estraneo alle pagine rosa, ma ben noto a quelle sportive. Dopo una modesta carriera da calciatore, è diventato uno dei più autorevoli manager del calcio internazionale. È stato direttore sportivo e poi Chief Football Officer della Juventus, negli anni dei 9 scudetti di fila. Poi è volato a Londra, alla scrivania del Tottenham. Dopo gli scandali che hanno colpito il team britannico, ha scelto di tornare in Italia e, dal febbraio 2026, è direttore sportivo della Fiorentina. Si sa ben poco della sua vita privata, se non che è stato sposato e ha due figli ormai grandi.