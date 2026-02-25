Sanremo 2026, chi veste Pilar Fogliati al Festival

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Pilar Fogliati

Mancano poche ore all’inizio della seconda puntata del Festival di Sanremo 2026, e i riflettori sono tutti puntati su Pilar Fogliati. L’attrice romana esordirà infatti nei panni di co-conduttrice insieme ad Achille Lauro e Lillo, e tutti si chiedono: chi curerà i suoi look?

Pilar Fogliati, chi la vestirà a Sanremo

Pilar Fogliati sarà co-conduttrice di Carlo Conti nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo. Ironica e brillante, l’attrice romana ha spesso lasciato il segno anche per i look sfoggiati sui red carpet a cui ha partecipato. Ma chi curerà i suoi outfit sul palco dell’Ariston? Le indiscrezioni, a tal proposito, si limitano ad uno solo degli abiti che la 33enne sfoggerà nel corso della serata.

Pilar Fogliati indosserà una preziosa creazione d’archivio Couture Roberto Cavalli by Fausto Puglisi. Un vestito a tubino in pizzo Chantilly nero, completamente decorato, impreziosito da inserti in velluto e raso che richiamano il manto della zebra, arricchito da jais sfaccettati e da un elegante effetto sfumato di piume cucite a mano. I gioielli, invece, saranno del brand Pomellato. Non è chiaro, tuttavia, se anche gli altri modelli porteranno la firma di Cavalli, né è stato rivelato il nome dello stylist che si occuperà della sua immagine.

Lecito attendersi qualche sorpresa: così come sullo schermo, anche in fatto di moda Pilar ama osare e sperimentare: “Mi piace giocare con la moda, sono curiosa e amo la libertà creativa che esprime attraverso i tessuti, i colori e le forme. Nel mio quotidiano, amo mixare pezzi più importanti con pezzi vintage, cerco di personalizzare il mio look personale per sorprendere me stessa ogni volta”, ha raccontato in un’intervista a Grazia.

Insomma, accanto a Carlo Conti nella seconda serata potremmo assistere a due stili femminili molto differenti: Laura Pausini sarà infatti vestita da Armani, e sin da ieri le sue scelte sono apparse molto classiche e tradizionali, con abiti lunghi e linee pulite. Pilar, invece, oltre al già citato modello di Cavalli, potrebbe sorprendere tutti con scelte fuori dagli schemi e più vivaci, proprio come la sua personalità.

Sanremo 2026, il look degli altri co-conduttori

La seconda serata di Sanremo, in onda mercoledì 25 febbraio, non vedrà solo il debutto di Pilar Fogliati accanto a Carlo Conti: con lei ci saranno anche Achille Lauro e Lillo. Il cantautore romano, in particolare, potrebbe regalare ulteriori soddisfazioni agli appassionati di moda davanti allo schermo: i suoi look, come consuetudine, saranno infatti curati dallo stylist Nick Cerioni.

Se lo scorso anno, quando era in gara con il brano Incoscienti giovani, Lauro aveva puntato sulla firma di Dolce & Gabbana, questa volta potrebbe invece stupire scegliendo i capi di un altro stilista. Di sicuro, si tratterà di outfit particolarmente ricercati, visto che in fatto di stile Achille ha spesso dimostrato di non temere di prendersi qualche rischio.

Vige invece il mistero assoluto sui look del comico Lillo: a differenza del suo collega, potrebbe tuttavia puntare su capi decisamente più tradizionali, come un classico smoking. Quasi certamente conderà il bis in tal senso anche il direttore artistico Carlo Conti, classico sia nella gestione della gara che nel look.