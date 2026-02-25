Sanremo 2026, orari seconda serata. A che ora finisce e quando cantano Achille e Pausini

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Achille Lauro, Pilar Fogliati, Carlo Conti

Tutto pronto per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, ancora una volta guidata da Carlo Conti. Al suo fianco di nuovo Laura Pausini ma cambiano gli altri co-conduttori. Dopo l’esordio con Can Yaman, ci sono Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo. Solo quindici cantanti dei trenta in gara si esibiranno stasera e spazio alle Nuove Proposte con l’aiuto di Gianluca Gazzoli, già conduttore di Sanremo Giovani.

A che ora inizia e finisce la seconda serata di Sanremo 2026

Come da scaletta, la seconda serata di Sanremo 2026 inizierà alle 20.40 con Carlo Conti e Laura Pausini. Al loro fianco Gianluca Gazzoli per introdurre la gara delle Nuove Proposte. Più precisamente la semifinale dei giovani, che vedrà dunque sfidarsi Blind, El Ma & Soniko, Angelica Bove, Nicolò Filippucci e Mazzariello.

La gara dei giovani di Sanremo 2026 – la cui finale è prevista per giovedì 26 febbraio – andrà avanti fino alle 21.15 circa. Solo dopo quell’ora inizierà la gara dei Big. Sul palco dell’Ariston quindici dei trenta cantanti in gara. La prima ad esibirsi sarà Patty Pravo, con Opera. Subito dopo il duo LDA e Aka7even, che nella prima serata, hanno cantato per ultimi.

Salvo imprevisti, la seconda serata del Festival dovrebbe concludersi ore 01.15, dopo la lettura della classifica provvisoria stilata dal televoto e dalle radio. L’ultima ad esibirsi sarà Ditonellapiaga, che ha invece ha aperto la serata inaugurale.

Ecco la scaletta dei cantanti riportata in ordine di uscita:

Quando arriva Achille Lauro e quando canta con Laura Pausini

Alla seconda serata di Sanremo 2026, Achille Lauro ricoprirà il duplice ruolo di co-conduttore e ospite musicale. Il suo arrivo è previsto alle 21.23. Alle 22.29 il duetto tra Achille e Laura Pausini sulle note di 16 marzo, l’hit di Lauro che la cantante di Solarolo ha recentemente inserito nell’album di cover Io Canto 2.

Coincidenza vuole, come ha ricordato Carlo Conti, che il 16 marzo sia il giorno in cui Gianna Pratesi, “ospite d’onore” della prima serata, intervistata sul referendum istituzionale del 1946 che fece nascere la Repubblica italiana, compirà 105 anni.

Ma questo non sarà l’unico momento musicale dell’artista romano. Alle 23 ci sarà infatti una performance con la soprano Valentina Gargano e un coro di 20 elementi sulle note di Perdutamente. Un’altra hit di Achille Lauro che recentemente è diventata la colonna sonora della terribile tragedia di Crans-Montana.

“Achille Lauro avrà due momenti musicali: canterà 16 Marzo con Laura Pausini, che l’ha anche interpretata nel suo nuovo album, – ha spiegato Conti in conferenza stampa – e poi avrebbe dovuto proporre il brano dell’anno scorso, Incoscienti Giovani, ma quando abbiamo visto quella mamma cantare il brano di Achille davanti alla bara del figlio, ci siamo detti: dobbiamo cambiare, fare quella canzone lì, e Achille ha subito accettato”.

Quando arriva Pilar Fogliati a Sanremo 2026 e cosa farà

L’ingresso di Pilar Fogliati alla seconda serata di Sanremo 2026 è invece fissato alle 21.49. L’attrice indosserà per l’occasione i panni di Uvetta, uno dei suoi divertenti personaggi portato sul grande schermo nel film Romantiche.

Alle 23.18, secondo ingresso di Pilar: cambio d’abito e di personaggio con Michela. Alle 23.47 una nuova trasformazione: ‘dialetti con Laura’, come scritto sulla scaletta ufficiale della serata. La Fogliati ha dunque deciso di puntare, in accordo con Carlo Conti, sulla sua simpatia.