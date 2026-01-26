Sanremo 2026, Levante canta Sei tu. Testo e di cosa parla la canzone

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Levante canta "Sei tu" a Sanremo 2026

C’è un momento in cui si sente il bisogno di rallentare e ascoltarsi e, per Levante, il Festival di Sanremo 2026 arriva proprio in quel punto.

Sei tu è la canzone con cui torna sul palco dell’Ariston dopo le sue passate esperienze al Festival, scegliendo questa volta di raccontare le emozioni attraverso il corpo e ciò che l’amore è capace di farci provare. Ecco di cosa parla il brano.

Levante, cosa canta al “Festival di Sanremo 2026”

Dopo aver attraversato il palco di Sanremo in fasi diverse della sua carriera e della sua vita personale, Levante torna nel 2026 con un approccio nuovo.

Se le sue precedenti partecipazioni al Festival sono state segnate da brani più energici e diretti, alla kermesse 2026 condotta da Carlo Conti la cantante sceglie di portare Sei tu, un brano in perfetta sintonia con il momento che sta vivendo.

Il pezzo, racconta la cantante, nasce dal bisogno di dare spazio a ciò che spesso resta difficile da dire, affidandosi alle sensazioni e alle reazioni del corpo per raccontare l’intensità dei sentimenti: “Racconta il desiderio di riuscire ad esprimere le proprie emozioni. Lo fa in una sorta di elenco di sensazioni fisiche e di tutto quello che la potenza dell’amore ci fa provare”.

Questo cambio di prospettiva si riflette anche nel modo in cui Levante vive oggi il suo ritorno all’Ariston. L’esperienza accumulata nel tempo le permette di affrontare il Festival con maggiore equilibrio e distacco emotivo rispetto al passato: “Questo ritorno a Sanremo è molto sereno perché ci ho messo 38 anni per essere più centrata, più consapevole. Mi sento molto stabile rispetto alle mie emozioni e a come avrei affrontato il palco anni fa. È un palco che ti mangia e ti fa emozionare molto però sento di essere cresciuta” ha raccontato in un’intervista.

Proprio per questo, Sei tu diventa la scelta più coerente da portare su un palco come quello di Sanremo.

Dopo due edizioni caratterizzate da una presenza più energica, oggi Levante sente il bisogno di mostrare una sfumatura diversa del suo percorso, più vicina alla dimensione emotiva e personale che sta attraversando: “È il pezzo adatto perché ho pensato che fosse adatto al mio momento di vita su un palco come quello di Sanremo. Quindi dopo due Festival molto muscolari ho deciso di tornare con un brano che rappresentasse anche un’altra parte di me”.

Levante, il testo di “Sei tu”

In aggiornamento: testo disponibile a partire dal giorno di pubblicazione ufficiale