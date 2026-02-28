La regia dell'Ariston ha deciso di censurare il bacio tra Levante e Gaia: le due hanno dunque replicato e sono state imitate

IPA Non solo il bacio censurato tra Levante e Gaia: ecco gli altri

La serata delle cover a Sanremo 2026 è stata anche quella dei baci, dati, ridati e mancati. Occhi puntati su Levante e Gaia, che sul palco dell’Ariston hanno cantato I maschi.

Alla fine dell’esibizione, qualcosa è scattato tra le due, o semplicemente era tutto programmato fin dall’inizio (probabile). Si sono avvicinate e date un dolce bacio. Da casa, però, si è faticato a vederlo, dal momento che la telecamera con la luce rossa accesa è passata da essere quella in primo piano a quella posizionata in galleria.

Ovviamente il tema del bacio è esploso online, con alcune immagini del momento scambiate sui social. C’è però altro da raccontare, eccome.

Il bacio tra Levante e Gaia

Un gesto d’amore può essere considerato negativo per alcuni, evidentemente. La giustificazione è sempre la stessa: non voglio dover spiegare tutto questo ai miei figli. Che l’amore sia universale, che si possa presentare in varie forme, è chiaramente un problema per alcuni in questo Paese, e non solo.

Le due cantanti hanno poi deciso di replicare, aggirando lo stacolo della regia dell’Ariston. All’interno della social room Rai, infatti, si sono baciate per la seconda volta. Nessuna censura insieme con Francesca Bergesio, dunque.

Del gesto e della reazione se n’è parlato poi anche nella postazione di Rai Radio 2, con Ema Stokholma e Gino Castaldo. Le due cantanti sono d’accordo nel dire d’aver sconvolto i borghesi in prima fila.

Leo Gassmann e Aiello, bacio mancato

Un’altra esibizione poteva terminare con un bacio. Qualcuno da casa e all’Ariston se lo aspettava ma nulla da fare. Leo Gassmann e Aiello hanno soltanto creato la giusta tensione, per poi decidere di evitare il gesto.

IPA

Il motivo in questo caso è prettamente artistico e non politico. Un’esibizione molto intensa, la loro, al punto che Ema Stokholma ha davvero creduto potesse accadere. Nel corso della loro intervista, ha spiegato: “Ho sperato in un bacio a un certo punto”. La risposta è giunta da Aiello:

“Eh, avevano già dato. Avremmo voluto ma non ci sembrava il caso di fare qualcosa di già visto”.

I fan di certo ci hanno sperato fino alla fine, considerando anche il reel pubblicato dai due poche ore prima della serata delle cover, con immagini dei due insieme, a evidenziare l’amicizia sbocciata. Il tutto sulle note di All The Things She Said.

Bacio al DopoFestival

In tanti sono felici che questo Sanremo 2026 stia volgendo al termine, nella speranza di assistere a una kermesse più libera e meno abbottonata il prossimo anno. Occhi puntati su Stefano De Martino fin da ora, dunque.

Non tutti però sono spaventati da un semplice bacio. Il tema è stato affrontato con ironia al DopoFestival. Nel corso dello show, Ciro Priello e Fru hanno fatto irruzione (la seconda per Gianluca Colucci, dopo il ballo replicato con Stash dei The Kolors).

Parlando con Nicola Savino, hanno citato la censura applicata al bacio tra Levante e Gaia. Un torto al quale hanno voluto rimediare:

“Siamo venuti qui perché volevamo anche noi fare il bacio tra persone dello stesso sesso. Però per recuperare la cosa che è stata fatta, volevamo un grandissimo close-up su di noi. Perché dall’altra parte è stato un po’ censurato”.

Il bacio c’è stato, tutti stanno bene e i bambini sono salvi.