Levante e Gaia incantano nella serata duetti: il bacio a Sanremo 2026 sulle note de I Maschi

Levante e Gaia arrivano a Sanremo 2026 per prendersi la scena: nella serata duetti, alla fine della loro esibizione, le cantanti si sono scambiate un bellissimo bacio. Tecniche, emozionanti e cariche, le due cantanti sembrano “gasarsi” a vicenda sul palco dell’Ariston, pronte a dare il tutto per tutto. Belle come non mai avvolte in abiti favolosi si sono accarezzate, con i corpi e con le voci, creando una sintonia veramente incredibile sulle note de I Maschi di Gianna Nannini.

Levante, tra i big in gara al Festival di Sanremo 2026 con Sei tu, ha scelto di farsi accompagnare da Gaia nella serata cover e duetti sul palco del Teatro Ariston: le due hanno cantato I Maschi di Gianna Nannini. Il mix è stato incredibile. Le due ragazze hanno giocato tra di loro, con le voci e con i corpi, rincorrendosi sul palco e mostrando una sintonia meravigliosa.

Hanno completato la performance con un meraviglioso bacio e non è sfuggito ai commentatori del web che la ripresa, proprio in quel momento, si è allontanata senza indugi. Ci rimane la speranza che si sia trattato di un errore, o meglio, ci confidiamo.

In qualsiasi caso, la ripresa allontanata all’improvviso ha avuto l’effetto di soffiare sul fuoco dell’accaduto, evidenziandone in realtà la bellezza delle due ragazze coinvolte in un gesto sicuramente concordato, ma che è sembrato al 100% sincero, culmine di un’esibizione in cui comunque ce lo si sarebbe aspettato vista la tensione che sono state in grado di creare. Magiche.

Rientrato in scena Carlo Conti con Laura Pausini, sorridendo, ha commentato “c’è amore”. “Chiama lui o chiami tu?” ha chiesto il conduttore, facendo riferimento al tormentone di Gaia in gara al Festival lo scorso anno. “A questo giro chiama lui” ha replicato ironica la cantante.

Il commento di Levante al bacio sul palco

Non si è fatto attendere a lungo il commento di Levante, che, una volta scesa dal palco e intervistata da Gino Castaldo ed Ema Stockolma di Rai Radio 2 ha commentato: “Noi ci siamo innamorate”, ha detto indicando Gaia. “La canzone è quella giusta perché quel modo di vivere la sessualità come un maschio l’ha descritta Gianna Nannini”. E quando Stokholma ha domandato: “Avete sconvolto i borghesi?”, riferendosi al bacio, Levate ha replicato: “Soprattutto le signore in prima fila”. E di nuovo le due si sono scambiate un bacio sue labbra.

Levante a Sanremo 2026

Levante, nome d’arte di Claudia Lagona, di origini siciliane, è ormai una grande conoscitrice del Teatro Ariston di Sanremo. Quello del 2026 è infatti il suo terzo Festival (il primo nel 2020 e il secondo nel 2023). Da adolescente si è trasferita con la famiglia a Torino ed è proprio lì che ha iniziato a coltivare la sua passione per la musica.

Il primo singolo, Alfonso, risale al 2013, anticipando l’album d’esordio Manuale distruzione, che arriva all’ottavo posto della classifica degli album più venduti, subito seguito, l’anno dopo, da Abbi cura di te, candidato al Premio Tenco.

“Sei tu racconta del desiderio di esprimere l’amore”, ha raccontato a Sarà Sanremo, prima del Festival sulla canzone in gara, “Un elenco infinito di quelle che sono le sensazioni fisiche che l’amore ci fa provare. E chissà se questa persona riuscirà a farlo”.