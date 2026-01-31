Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti al Tg1 del 31 gennaio

Carlo Conti sfrutta ancora il Tg1 per il nuovo annuncio che riguarda Sanremo 2026: ecco tutti i duetti

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti al Tg1 del 31 gennaio
Patty Pravo

Un altro tassello s’inserisce nel variegato mosaico di Sanremo 2026. Carlo Conti, ormai entrato nel vivo dell’organizzazione da settimane, annuncia i duetti nel corso dell’edizione delle 13,30 del 31 gennaio. Chi duetta con chi? La serata del 27 febbraio è lunghissima, com’è nella tradizione del Festival, soprattutto perché i chiamati sul palco sono 30. Ecco chi si esibisce sul palco del Teatro Ariston.

I duetti di Sanremo 2026

Come annunciato da Carlo Conti, questa è una serata ricchissima. Si balla, si riflette, ci si commuove con gli omaggi a Ornella Vanoni. A ricordarla è l’amica Patty Pravo con Ti lascio una canzone ma anche Michele Bravi, che ha scelto di cantare Domani è un altro giorno con Fiorella Mannoia. E poi tanta musica per divertirci insieme e nomi che non avremmo mai immaginato di leggere, come quello di Belen Rodriguez che duetta con Roy Paci e Samuray Jay. Un po’ di Milano con J-Ax e l’omaggio a Enzo Jannacci in E la vita, la vita, e Lucio Dalla con L’Ultima Luna e Vita. Ecco la lista dei duetti in ordine alfabetico.

  1. Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono
  2. Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto
  3. Chiello con Morgan – Mi sono innamorato di te
  4. Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi
  5. Ditonellapiaga con Tony Pitony – The Lady is a tramp
  6. Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via
  7. Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé
  8. Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax
  9. Ermal Meta con Dardust – Golden hour
  10. Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa Creatura
  11. Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola
  12. Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole Parole
  13. J-Ax con Ligera Country Fam – E la vita, la vita
  14. LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento
  15. Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto
  16. Levante con Gaia – I Maschi
  17. Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà
  18. Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore
  19. Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio
  20. Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo
  21. Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno
  22. Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto
  23. Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone
  24. Raf con The Kolors – The Riddle
  25. Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni
  26. Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci – Baila Morena
  27. Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack
  28. Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame Mucho
  29. Tommaso Paradiso con Stadio – L’Ultima Luna
  30. Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & band – Vita

Quando vedere la serata dei duetti

Quella dei duetti è la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, che quest’anno ricade il 27 febbraio. Come vi abbiamo spiegato, quest’anno la kermesse ha subito uno spostamento in avanti per lasciare spazio alle gare valevoli per i titoli delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Al termine della serata è stilata una classifica che determina il vincitore della serata delle cover ma non concorre al punteggio per la vittoria finale. Una novità introdotta nel 2025 proprio da Carlo Conti, che aveva voluto arginare le polemiche seguite alla vittoria di Geolier nel 2024 e che, secondo gli addetti ai lavori, aveva avuto troppo peso sul verdetto finale.

