Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti al Tg1 del 31 gennaio

Un altro tassello s’inserisce nel variegato mosaico di Sanremo 2026. Carlo Conti, ormai entrato nel vivo dell’organizzazione da settimane, annuncia i duetti nel corso dell’edizione delle 13,30 del 31 gennaio. Chi duetta con chi? La serata del 27 febbraio è lunghissima, com’è nella tradizione del Festival, soprattutto perché i chiamati sul palco sono 30. Ecco chi si esibisce sul palco del Teatro Ariston.

I duetti di Sanremo 2026

Come annunciato da Carlo Conti, questa è una serata ricchissima. Si balla, si riflette, ci si commuove con gli omaggi a Ornella Vanoni. A ricordarla è l’amica Patty Pravo con Ti lascio una canzone ma anche Michele Bravi, che ha scelto di cantare Domani è un altro giorno con Fiorella Mannoia. E poi tanta musica per divertirci insieme e nomi che non avremmo mai immaginato di leggere, come quello di Belen Rodriguez che duetta con Roy Paci e Samuray Jay. Un po’ di Milano con J-Ax e l’omaggio a Enzo Jannacci in E la vita, la vita, e Lucio Dalla con L’Ultima Luna e Vita. Ecco la lista dei duetti in ordine alfabetico.

Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto Chiello con Morgan – Mi sono innamorato di te Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi Ditonellapiaga con Tony Pitony – The Lady is a tramp Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax Ermal Meta con Dardust – Golden hour Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa Creatura Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole Parole J-Ax con Ligera Country Fam – E la vita, la vita LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto Levante con Gaia – I Maschi Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone Raf con The Kolors – The Riddle Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci – Baila Morena Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame Mucho Tommaso Paradiso con Stadio – L’Ultima Luna Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & band – Vita

Quando vedere la serata dei duetti

Quella dei duetti è la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, che quest’anno ricade il 27 febbraio. Come vi abbiamo spiegato, quest’anno la kermesse ha subito uno spostamento in avanti per lasciare spazio alle gare valevoli per i titoli delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Al termine della serata è stilata una classifica che determina il vincitore della serata delle cover ma non concorre al punteggio per la vittoria finale. Una novità introdotta nel 2025 proprio da Carlo Conti, che aveva voluto arginare le polemiche seguite alla vittoria di Geolier nel 2024 e che, secondo gli addetti ai lavori, aveva avuto troppo peso sul verdetto finale.